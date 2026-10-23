Foire aux questions

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Quelle différence entre un jailbreak logiciel, un exploit et un accès noyau sur une console ?

Un exploit est une technique ou un programme qui utilise une vulnérabilité pour provoquer un comportement non prévu, par exemple l’exécution de code. Un jailbreak logiciel signifie que cette exécution de code se fait sans modification matérielle (pas de puce, pas de soudure), uniquement via des vulnérabilités. En revanche, obtenir un accès au noyau (kernel) donne généralement un contrôle bien plus profond sur le système (pilotes, mémoire, sécurité), ce qui facilite l’installation de modules persistants et de fonctions avancées. Sans accès noyau, on reste souvent dans un environnement limité, plus fragile et plus dépendant de la version du firmware. Dans beaucoup de cas, ces chaînes d’exploitation doivent être relancées après redémarrage car elles ne survivent pas aux mécanismes de sécurité au boot.

Qu’est-ce qu’un dépassement d’entier (integer overflow) et pourquoi c’est exploitable ?

Un dépassement d’entier survient lorsqu’un programme stocke un nombre dans un type trop petit (par exemple 32 bits) et que la valeur dépasse sa capacité, provoquant un retour à zéro ou une valeur erronée. Ce décalage peut casser des vérifications de taille, de limites ou de permissions, et amener le logiciel à traiter des données comme si elles étaient sûres alors qu’elles ne le sont pas. Dans un interpréteur ou un moteur de scripts, cela peut servir à manipuler la mémoire, détourner le flux d’exécution, ou forcer la lecture/écriture hors des bornes prévues. L’intérêt pour un attaquant est de transformer un bug logique en exécution de code arbitraire, surtout si une deuxième faille complète la chaîne. Ces failles sont particulièrement sensibles dans les composants qui traitent des entrées contrôlées par l’utilisateur (fichiers, scripts, contenus réseau).

Pourquoi Vulkan est un point clé pour des homebrews 3D sur Switch 2 ?

Vulkan est une API graphique bas niveau, conçue pour donner un contrôle fin sur le GPU et de bonnes performances, au prix d’une complexité plus élevée que des API plus anciennes. Pour une scène homebrew, pouvoir afficher une démo 3D via Vulkan signifie qu’une partie de la chaîne graphique (création de contexte, shaders, mémoire GPU, présentation à l’écran) est déjà maîtrisée. Cela ouvre la porte à des ports techniques (moteurs 3D, rendus modernes) et à des outils qui ont besoin d’accélération graphique. En pratique, l’API ne suffit pas : il faut aussi des couches d’accès au système (allocation mémoire, synchronisation, accès aux périphériques), qui peuvent être restreintes sans privilèges élevés. Une démo Vulkan réussie est donc un indicateur de progrès, mais pas une preuve d’un contrôle total de la plateforme.