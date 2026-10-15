Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un jailbreak de PS5 (comme Relapse) permet techniquement de faire ?

Un jailbreak vise à contourner les mécanismes de sécurité de la console pour obtenir des privilèges élevés (jusqu’au niveau système), au-delà de ce qu’autorise Sony. Concrètement, cela peut permettre d’exécuter du code non signé : homebrew, outils de debug, mods ou émulateurs. La contrepartie est que la console reste souvent bloquée sur un firmware vulnérable, ce qui limite la compatibilité avec les jeux récents et expose à des restrictions côté réseau. Sur PS5, ces jailbreaks s’appuient généralement sur une chaîne d’exploit, où plusieurs failles sont enchaînées pour passer d’un point d’entrée limité à un contrôle plus profond du système.

À quoi servent une faille WebKit et une vulnérabilité du noyau dans une chaîne d’exploit ?

Une faille WebKit sert fréquemment de point d’entrée, car WebKit est le moteur du navigateur intégré et traite du contenu potentiellement hostile (pages web). Elle donne souvent une exécution de code dans un contexte "utilisateur", limité et sandboxé, insuffisant pour modifier durablement le système. Une vulnérabilité du noyau (kernel) permet ensuite une élévation de privilèges, en passant au niveau le plus sensible de l’OS, là où se gèrent mémoire, permissions et isolation. L’enchaînement des deux transforme un accès initial fragile en contrôle système beaucoup plus complet. C’est cette combinaison qui rend possibles des modifications et chargements de code impossibles via les voies officielles.

Qu’est-ce qu’un bug "use-after-free" et pourquoi est-il dangereux sur une console ?

Un "use-after-free" se produit quand un programme continue d’utiliser un objet ou une zone mémoire après l’avoir libérée, alors que cet espace peut avoir été réalloué pour autre chose. Si un attaquant parvient à influencer ce qui est réécrit à cet emplacement, il peut détourner le flux d’exécution ou lire/écrire des données sensibles. Dans un noyau (kernel), l’impact est souvent critique : cela peut mener à une exécution de code avec des privilèges maximaux. Sur une console, ce type de faille peut permettre de contourner les contrôles d’intégrité, le modèle de permissions et, in fine, les barrières contre le code non autorisé.

Qu’appelle-t-on "backport" sur PS5, et en quoi cela peut éviter une mise à jour système ?

Un backport consiste à adapter des composants logiciels prévus pour un firmware récent (bibliothèques, dépendances, fonctions) afin qu’ils tournent sur un firmware plus ancien. L’objectif est de faire fonctionner un jeu ou une application sans installer la mise à jour officielle, en comblant les écarts d’API et de versions attendues. Techniquement, cela peut impliquer de remplacer ou patcher des bibliothèques, et parfois de répliquer des comportements manquants du système. Cela reste toutefois fragile : si un jeu dépend de changements profonds du noyau, de nouvelles protections ou d’appels système inexistants, le backport peut devenir impraticable ou incomplet.