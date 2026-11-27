Les salariés de Rockstar Games au Royaume-Uni étaient appelés à voter pour la reconnaissance formelle d'un syndicat. La réponse a été cinglante.
Les employés de Rockstar Games au Royaume-Uni se sont prononcés à une large majorité contre la reconnaissance formelle du syndicat IWGB Rockstar Game Workers Union. Le scrutin s'est déroulé au même moment où l'entreprise a sorti Grand Theft Auto 6, qui a généré 3,79 milliards de dollars de précommandes et de ventes dès son premier jour.
Un scrutin à forte participation
Il y a des scrutins à la participation élevée, et c'est le cas ici. Plus de 93 % des salariés des bureaux d'Édimbourg, Leeds, Lincoln, Dundee et Londres ont participé à ce vote, organisé sur deux semaines. D'après les chiffres rapportés par IGN, 1 163 d'entre eux ont voté contre la reconnaissance formelle de cette branche de l'IWGB (Independent Workers Union of Great Britain), contre 381 qui y étaient favorables.
Mais alors, que veut dire ce résultat concrètement ? C'est simple, la direction de Rockstar n'a pas l'obligation de reconnaître officiellement le syndicat, ni de tenir des réunions avec ses représentants, ce dernier n'étant pas officiel. Le syndicat indique toutefois qu'il continuera à s'organiser sans accord formel avec l'entreprise.
La réaction du syndicat
Dans un communiqué, le syndicat a déclaré : « Pour tous ceux qui, chez Rockstar, croient en un lieu de travail plus juste, en un secteur plus juste et en une société plus juste, ce n'est pas un signal pour battre en retraite, mais pour redoubler d'efforts. » Il souligne que « des centaines de collègues » ont voté en sa faveur, mais reconnaît avoir « encore du travail » pour mieux se faire comprendre et obtenir la confiance d'un plus grand nombre de salariés. « Nous sommes prêts à y consacrer l'énergie nécessaire », ajoute le communiqué.
L'organisation affirme qu'elle continuera de défendre la transparence des salaires, le paiement contractuel des heures supplémentaires et des protections face à l'intelligence artificielle et aux licenciements.
Qu'en disent les dirigeants de Rockstar ?
Jennifer Kolbe, responsable de l'édition chez Rockstar Games, s'est dite fière de son équipe, de la culture développée en commun et du lancement de Grand Theft Auto 6. Selon elle, le résultat du vote traduit l'attachement des équipes à des relations directes, à la collaboration et à un dialogue ouvert, qui ont contribué à rendre Rockstar « innovant et solide ». Selon ses dires, l'entreprise souhaite désormais s'appuyer sur ce qui a été accompli ensemble.
Rockstar avait pourtant laissé entendre qu'elle était disposée à travailler avec ses employés sur la question syndicale. Jennifer Kolbe avait déclaré à Bloomberg, dans un article consacré à la fabrication de GTA 6 : « Nous allons là où va l'équipe. Donc, s'ils veulent un syndicat, ils auront un syndicat. »
Une procédure judiciaire toujours en cours
Il faut dire que malgré tout, la situation est quelque peu tendue chez Rockstar. En effet, en octobre dernier, l'entreprise a licencié des dizaines de salariés, affirmant qu'ils auraient partagé des informations confidentielles sur GTA 6 et tenu des propos dénigrant l'entreprise. Récemment, l'entreprise a également licencié un ingénieur accusé d'espionner les joueurs.
L'IWGB a déposé des recours juridiques formels contre Rockstar, filiale de Take-Two, qu'elle accuse de chercher à entraver l'action syndicale et d'avoir licencié ces employés de manière illégale.
Un tribunal des prud'hommes a entendu les plaidoiries finales la semaine dernière. Le jugement définitif n'a pas encore été rendu.