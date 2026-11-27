Il faut dire que malgré tout, la situation est quelque peu tendue chez Rockstar. En effet, en octobre dernier, l'entreprise a licencié des dizaines de salariés, affirmant qu'ils auraient partagé des informations confidentielles sur GTA 6 et tenu des propos dénigrant l'entreprise. Récemment, l'entreprise a également licencié un ingénieur accusé d'espionner les joueurs.

L'IWGB a déposé des recours juridiques formels contre Rockstar, filiale de Take-Two, qu'elle accuse de chercher à entraver l'action syndicale et d'avoir licencié ces employés de manière illégale.