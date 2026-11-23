Des adolescents qui jouent à GTA 6, et qui souhaitent reproduire certains actions illégales dans la réalité ? C'est ce qui est arrivé dans la commune italienne de Rovigo, selon le quotidien La Stampa.

Deux mineurs se sont en effet introduits dans un dépôt de bus, dans la soirée, vers 23h. À l'intérieur, ils ont dégradé une dizaine de bus en y brisant les fenêtres, et en en faisant foncer plusieurs les uns sur les autres. Ils ont fini par voler l'un d'eux, et ont entamé une petite course qui a fini dans un fossé !