GTA 6 est vraiment l'événement du moment, avec une folie mondiale à la clé. Mais il ne donne pas que des bonnes idées à certains publics !
C'est déjà l'un des plus grands phénomènes de notre époque. Depuis sa sortie le 19 novembre dernier, GTA 6 a explosé les records de vente, avec 24 premières heures déjà historiques. On compte aussi à la fin du week-end près de 45 millions de ventes, pour des revenus générés d'environ 4 milliards de dollars. Autant dire que partout dans le monde on y joue, et que certains se sont peut-être laissés un peu trop influencer !
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Deux adolescents dégradent une dizaine de bus en dépôt avant d'en voler un autre
Des adolescents qui jouent à GTA 6, et qui souhaitent reproduire certains actions illégales dans la réalité ? C'est ce qui est arrivé dans la commune italienne de Rovigo, selon le quotidien La Stampa.
Deux mineurs se sont en effet introduits dans un dépôt de bus, dans la soirée, vers 23h. À l'intérieur, ils ont dégradé une dizaine de bus en y brisant les fenêtres, et en en faisant foncer plusieurs les uns sur les autres. Ils ont fini par voler l'un d'eux, et ont entamé une petite course qui a fini dans un fossé !
Les adolescents facilement retrouvés… puisqu'ils se filmaient !
Et pour ceux qui douteraient de l'influence de GTA 6 dans cette action insolite, il faut noter que les adolescents ont eu la grande intelligence de filmer leur forfait. Une intelligence telle qu'ils ont ensuite posté la vidéo directement sur les réseaux sociaux.
Et dans cette vidéo, ils ont fait référence à GTA 6, jeu bien connu pour ses détournements sauvages de véhicules roulants. Les deux jeunes sont dorénavant poursuivis pour vols, dégradation, entrave à un service public et conduite sans permis. Et dans la vraie vie, il n'y a pas la possibilité de relancer une nouvelle partie en liberté quand on est arrêté par la police !