Oui, on le sait, GTA 6 est très attendu, et a dû compter de très nombreux clients dès les premières minutes de son lancement. Mais tout de même, les chiffres de ventes sont fabuleux, et historiques.

RockStar a ainsi enregistré 3,79 milliards de dollars de ventes durant les 24 heures qui sont suivi le lancement de GTA 6. Un chiffre qui établit un record mondial pour ce nouvel opus de Grand Theft Auto, non seulement dans le secteur du jeu vidéo, mais aussi plus largement dans le domaine du divertissement.