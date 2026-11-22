C'est une fin de semaine historique dans le monde des jeux vidéos. Car GTA 6 a affiché des chiffres de ventes faramineux durant ces 24 premières heures !
Impossible de passer à côté, tant on a l'impression que l'on n'a parlé que de ça durant toute la semaine ! GTA 6 est en effet enfin sorti le 19 novembre dernier, avec une attente si forte que les opérateurs des télécommunications ont dû muscler leurs réseaux pour être sûrs de pouvoir continuer à fonctionner correctement malgré l'afflux de téléchargements. Et ça n'était pas une prévention inutile quand on voit ces chiffres !
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
3,79 milliards de dollars de ventes en 24 heures après le lancement pour GTA 6
Oui, on le sait, GTA 6 est très attendu, et a dû compter de très nombreux clients dès les premières minutes de son lancement. Mais tout de même, les chiffres de ventes sont fabuleux, et historiques.
RockStar a ainsi enregistré 3,79 milliards de dollars de ventes durant les 24 heures qui sont suivi le lancement de GTA 6. Un chiffre qui établit un record mondial pour ce nouvel opus de Grand Theft Auto, non seulement dans le secteur du jeu vidéo, mais aussi plus largement dans le domaine du divertissement.
Un lancement cinq fois plus puissant que celui de GTA 5 !
En 24 heures, Rockstar a ainsi fait mieux que le film Avengers : Endgame, qui est le film ayant généré le plus de recettes dans l'histoire (à savoir 2,942 milliards de dollars). Et si l'on doit évidemment relativiser la comparaison, un jeu vidéo n'étant pas un film, on peut rappeler que Rockstar a établi ces chiffres en 24 heures, contrairement au film Marvel.
Autre point de comparaison, pour situer la performance, on peut noter que GTA 6 a fait un début infiniment plus puissant que son précédesseur, GTA 5. Celui-ci avait en effet réussi à générer à sa sortie en 2013 près de 800 millions de dollars de vente dans les 24 premières heures, ce qui était à l'époque déjà un record pour l'industrie du jeu vidéo. GTA 6 a ainsi fait 5 fois mieux !