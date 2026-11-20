Au lendemain de la sortie de GTA 6, un groupe affirme avoir diffusé une partie des fichiers Xbox et parie que le jeu tournera sur PC d’ici une semaine. Le délai reste à démontrer.
En jouant à Zelda: Tears of the Kingdom sur PC avec le DLSS, on se demandait si le prochain grand jeu de Rockstar pourrait lui aussi se retrouver sur nos ordinateurs avant son portage officiel. GTA 6 est sorti hier et voilà que quelqu’un s’avance déjà avec un calendrier. D’après PC Gamer, Cyberleek, qui revendique la diffusion de fichiers de la version Xbox, estime que la communauté pourra faire tourner le jeu sur PC en moins d’une semaine.
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Les fichiers auraient fuité. Le jeu reste à faire tourner
Selon PC Gamer, le collectif vx-underground dit avoir examiné l’archive et y avoir reconnu des ressources du jeu. Cyberleek affirme toutefois avoir gardé de côté l’exécutable principal, c’est-à-dire le programme qui lance le jeu, et dit vouloir le diffuser le 23 novembre au plus tard. À ce stade, les éléments rapportés renseignent sur le contenu de l’archive. Il reste à voir une partie tourner sur PC, et dans quelles conditions.
Même avec l’exécutable en main, il faudrait encore reproduire les fonctions de la Xbox dont dépend le jeu. C’est le rôle d’un émulateur. La recompilation, elle, consiste à adapter le programme pour une autre machine et demande aussi de reprendre les fonctions qui dépendaient de la console. Démarrer le jeu, charger une sauvegarde et traverser Vice City avec une cadence stable sont trois étapes différentes. En attendant, la fiche officielle de Rockstar indique toujours les versions PS5 et Xbox Series X|S, sans date pour une édition PC.
De Zelda à GTA, la question est surtout celle du délai
On a vu ce que ces projets peuvent donner quand ils aboutissent. A Link to the Past avait déjà trouvé le chemin de Windows sans émulateur. Plus récemment, l’adaptation de Tears of the Kingdom qu’on a essayée allait jusqu’à proposer le DLSS. Les assistants de code peuvent accélérer une partie du travail de rétro-ingénierie, comme on le racontait à propos de Zelda. Rien dans les informations publiées sur GTA 6 ne permet pour l’instant de leur attribuer un rôle dans un portage du jeu.
Le précédent le plus proche se trouve peut-être chez Rockstar lui-même. GTA V a brièvement tourné dans un navigateur, puis des adaptations pour d’autres appareils ont suivi. À la veille de la sortie de GTA 6, Take-Two a fait retirer de GitHub plusieurs de ces projets et leurs copies. Cette fois, il est question du jeu que Rockstar vient tout juste de lancer sur consoles. Si quelqu’un parvient à montrer une partie jouable sur PC avant une annonce officielle, ce sera déjà un évènement, que le délai annoncé soit tenu ou non.