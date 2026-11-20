Le précédent le plus proche se trouve peut-être chez Rockstar lui-même. GTA V a brièvement tourné dans un navigateur, puis des adaptations pour d’autres appareils ont suivi. À la veille de la sortie de GTA 6, Take-Two a fait retirer de GitHub plusieurs de ces projets et leurs copies. Cette fois, il est question du jeu que Rockstar vient tout juste de lancer sur consoles. Si quelqu’un parvient à montrer une partie jouable sur PC avant une annonce officielle, ce sera déjà un évènement, que le délai annoncé soit tenu ou non.