Foire aux questions

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Qu’est-ce que WebAssembly (Wasm) et pourquoi peut-il faire tourner un jeu AAA dans un navigateur ?

WebAssembly (Wasm) est un format binaire standardisé que les navigateurs peuvent exécuter à haute performance, en complément de JavaScript. Il permet de compiler du code C/C++ ou Rust vers un binaire portable, souvent plus proche des performances « natives » qu’un script classique. En pratique, un moteur ou une partie du jeu peut être porté pour s’exécuter dans l’onglet du navigateur, à condition de gérer l’affichage (WebGL/WebGPU), l’audio et les entrées. Le point bloquant reste généralement le volume de données (textures, sons) et leur chargement, car un jeu moderne représente des dizaines de gigaoctets à déplacer et à décompresser. Wasm ne “magique” pas les droits d’utilisation : il facilite l’exécution, pas la légitimité des assets ou du code portés.

À quoi sert une demande de retrait DMCA sur GitHub, et comment fonctionne la contre-notification ?

Le DMCA (Digital Millennium Copyright Act) encadre aux États-Unis une procédure de “notice-and-takedown” : un ayant droit signale un contenu qu’il estime contrefaisant, et la plateforme peut le désactiver rapidement pour limiter sa responsabilité. GitHub publie souvent ces notifications de manière transparente (sauf exceptions) et bloque les dépôts concernés, ce qui peut se traduire par une page indiquant un retrait DMCA ou une inaccessibilité. L’auteur du dépôt peut répondre via une contre-notification s’il estime le retrait infondé, en donnant des éléments d’identification et une déclaration sous serment. Si la contre-notification est jugée recevable, GitHub peut restaurer le contenu après un délai (typiquement 10 à 14 jours ouvrés), sauf si l’ayant droit engage une action en justice pendant cet intervalle. Ce mécanisme ne tranche pas le fond du litige : il organise surtout une procédure rapide en attendant, éventuellement, un juge.

Qu’appelle-t-on un fork sur GitHub, et pourquoi la désactivation des forks change l’échelle d’un retrait ?

Un fork est une copie d’un dépôt GitHub, créée dans le compte d’un autre utilisateur pour modifier le code indépendamment ou proposer des contributions. Techniquement, le fork conserve l’historique Git et peut continuer à vivre même si le dépôt d’origine n’est plus maintenu, ce qui facilite la diffusion et la dérivation d’un projet. Quand un ayant droit demande aussi le blocage des forks, il ne vise plus seulement une source centrale, mais potentiellement des centaines de clones répliquant le même contenu (ou des variantes proches). Cela réduit la résilience du projet face aux retraits, car la suppression du dépôt principal ne suffit pas à stopper la circulation si les forks restent accessibles. À l’inverse, tous les forks ne sont pas forcément identiques : certains peuvent avoir retiré les fichiers litigieux, ce qui complique l’évaluation au cas par cas.