La veille de la sortie de GTA 6, GitHub a publié quatre demandes de retrait visant des adaptations de GTA V pour iPhone, Mac, Android et Windows. Take-Two réclame aussi le blocage de centaines de copies de leurs dépôts.
Début octobre, GTA 5 tournait dans un onglet de navigateur. Six semaines plus tard, les adaptations issues de cette version se retrouvent dans le viseur de Take-Two, la maison mère de Rockstar. GitHub a publié les quatre notifications de l’éditeur le 18 novembre dont celle-ci, juste avant la sortie de GTA 6, plus de treize ans après son prédécesseur.
D’un onglet de navigateur aux applications mobiles
PlayGTA5.com n’a tenu que quelques heures. Le site permettait de lancer une version non officielle du jeu qui tournait directement sur la machine du joueur dans un simple navigateur, grâce à une compilation en WebAssembly, un format de code que les navigateurs savent exécuter. Rockstar et Take-Two n’ont pas commenté la disparition du site. Et l’hypothèse selon laquelle le portage aurait été réalisé à partir de code source ayant fuité n’a pas été confirmée.
La fermeture du site n’a pas arrêté la circulation de cette compilation. En quelques jours, des développeurs l’ont reprise pour faire tourner le jeu dans des applications pour iPhone, Mac et Android. C’est sur GitHub que ces projets et leurs variantes se sont multipliés.
Plus de 600 forks visés pour deux projets à eux seuls
Les demandes ciblent Muguet, destiné à iOS et macOS, glue5, qui couvre aussi Android et Windows, ainsi que gta5mobile-android et trois dépôts du développeur de PlayGTA5. Take-Two veut aussi désactiver leurs forks, des copies de dépôts que d’autres utilisateurs peuvent modifier séparément. L’éditeur en a recensé 263 pour Muguet et 349 pour glue5.
TorrentFreak a constaté que les dépôts de Muguet, glue5 et PlayGTA5, ainsi que les forks qu’il a consultés, affichaient un message de blocage au titre du DMCA, la loi américaine sur le droit d’auteur à l’ère numérique. GitHub n’a pas donné le nombre total de dépôts désactivés. Le premier dépôt cité dans la notice visant gta5mobile-android renvoyait une erreur 404, qui peut correspondre à un retrait ou à un passage en privé.
Pour Take-Two, l’outil compte autant que les fichiers du jeu
Une seule des quatre notifications affirme qu’un dépôt distribuait le jeu complet. Selon Take-Two, une version publiée le 9 octobre sur le dépôt PlayGTA5 proposait 21,2 Go de fichiers. Dans les autres cas, l’éditeur vise les outils qui permettent d’utiliser les données du portage web. Glue5 automatisait par exemple sur GitHub la création d’une application à partir de la compilation fournie par l’utilisateur avec une option pour charger à la demande quelque 20 Go de ressources.
« Parce que je tiens à ne pas être poursuivi, vous aurez besoin de votre propre copie », indiquait la documentation de Muguet, citée dans la notice. Il s’agissait des fichiers du portage Web qu’une installation officielle de GTA V ne fournissait pas. Take-Two estime que demander aux joueurs de se procurer eux-mêmes ces fichiers ne dégage pas les auteurs de leur responsabilité s’ils facilitent sciemment une reproduction non autorisée. C’est l’argument de l’éditeur dans sa demande de retrait, et aucun tribunal n’a pour l'instant tranché cette affaire.
Les auteurs peuvent contester le blocage par une contre-notification. Si celle-ci est recevable, GitHub rétablira l’accès au bout de 10 à 14 jours ouvrés, sauf si l’ayant droit engage une action en justice et en informe la plateforme. Le dépôt du mod Multi Theft Auto a ainsi été restauré sans procès. En 2021, le projet re3, qui réimplémentait le moteur d’anciens GTA, était lui aussi revenu en ligne avant que Take-Two ne poursuive ses auteurs.
Un portage reste accessible selon TorrentFreak. Revenu en ligne début novembre, le 5★ Port ne propose plus de compiler l’application via GitHub. Ses auteurs invitent désormais les ayants droit à les contacter et s’engagent à retirer le dépôt s’ils se manifestent. Le jeu du chat et de la souris n'est pas fini. Prochaine target, GTA 6 ?
- Outil disponible gratuitement.
- Création de dépôts illimitée.
- Collaboration simplifiée.
WebAssembly (Wasm) est un format binaire standardisé que les navigateurs peuvent exécuter à haute performance, en complément de JavaScript. Il permet de compiler du code C/C++ ou Rust vers un binaire portable, souvent plus proche des performances « natives » qu’un script classique. En pratique, un moteur ou une partie du jeu peut être porté pour s’exécuter dans l’onglet du navigateur, à condition de gérer l’affichage (WebGL/WebGPU), l’audio et les entrées. Le point bloquant reste généralement le volume de données (textures, sons) et leur chargement, car un jeu moderne représente des dizaines de gigaoctets à déplacer et à décompresser. Wasm ne “magique” pas les droits d’utilisation : il facilite l’exécution, pas la légitimité des assets ou du code portés.
Le DMCA (Digital Millennium Copyright Act) encadre aux États-Unis une procédure de “notice-and-takedown” : un ayant droit signale un contenu qu’il estime contrefaisant, et la plateforme peut le désactiver rapidement pour limiter sa responsabilité. GitHub publie souvent ces notifications de manière transparente (sauf exceptions) et bloque les dépôts concernés, ce qui peut se traduire par une page indiquant un retrait DMCA ou une inaccessibilité. L’auteur du dépôt peut répondre via une contre-notification s’il estime le retrait infondé, en donnant des éléments d’identification et une déclaration sous serment. Si la contre-notification est jugée recevable, GitHub peut restaurer le contenu après un délai (typiquement 10 à 14 jours ouvrés), sauf si l’ayant droit engage une action en justice pendant cet intervalle. Ce mécanisme ne tranche pas le fond du litige : il organise surtout une procédure rapide en attendant, éventuellement, un juge.
Un fork est une copie d’un dépôt GitHub, créée dans le compte d’un autre utilisateur pour modifier le code indépendamment ou proposer des contributions. Techniquement, le fork conserve l’historique Git et peut continuer à vivre même si le dépôt d’origine n’est plus maintenu, ce qui facilite la diffusion et la dérivation d’un projet. Quand un ayant droit demande aussi le blocage des forks, il ne vise plus seulement une source centrale, mais potentiellement des centaines de clones répliquant le même contenu (ou des variantes proches). Cela réduit la résilience du projet face aux retraits, car la suppression du dépôt principal ne suffit pas à stopper la circulation si les forks restent accessibles. À l’inverse, tous les forks ne sont pas forcément identiques : certains peuvent avoir retiré les fichiers litigieux, ce qui complique l’évaluation au cas par cas.