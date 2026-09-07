Treize ans après sa sortie, GTA 5 fonctionne enfin nativement sur la première génération de Nintendo Switch. Cette prouesse signée par des moddeurs exige toutefois une console modifiée, un overclocking pour approcher les 30 images par seconde et d’importantes concessions graphiques.
Un véritable portage natif taillé pour 4 Go de mémoire
Pour accomplir cette prouesse, les développeurs ont adapté et recompilé le code de GTA 5 pour l’architecture ARM de la Switch. Le projet s’appuie sur la version Legacy v2699, issue de la branche PC, PS4 et Xbox One, dont le code source avait fuité en 2023.
Les moddeurs ne sont donc étonnamment pas partis de la version Xbox 360 / PS3 qui tournait avec 512 Mo de RAM. Or, faire entrer ce moteur dans les 4 Go de mémoire unifiée de la Switch (dont une partie est réservée à l’OS) est une prouesse d’optimisation mémoire. Ils ont donc dû fortement compresser les ressources du jeu, tout en réduisant la distance d’affichage et la complexité des effets visuels, notamment la fumée, les explosions et les débris. Malgré ces sacrifices, Los Santos reste reconnaissable et le monde ouvert peut être exploré au-delà des premières missions.
- L'écran bien évidemment magnifique et confortable pour les yeux
- Le système de ventilation plus silencieux
- Une console qui chauffe moins
Une Switch jailbreakée et overclockée obligatoire
La démonstration relayée par Tom’s Hardware US a été réalisée sur une Switch OLED modifiée, mais sans ajout de mémoire vive. Aux fréquences d’horloge de base de la console, GTA 5 oscille entre 10 et 25 images par seconde. Un overclocking modéré du processeur, du circuit graphique et de la mémoire permet d'atteindre les 30 images par seconde dans les scènes les moins chargées. L’arrivée de nombreux personnages ou une explosion suffit toutefois à provoquer de sérieuses chutes de performances.
L’installation reste tout aussi éloignée du grand public. La version complète occupe environ 49 Go et réclame une Switch jailbreakée sous firmware personnalisé. Il faut également convertir les ressources de la version PC, appliquer des fichiers de configuration modifiés, construire un paquet exécutable et respecter une arborescence précise.
À cela s’ajoute une situation juridique particulièrement fragile puisque le projet repose sur du code source dérobé et diffusé sans l’accord de Rockstar Games. GTA 5 n’est donc toujours pas officiellement disponible sur Switch. Encore moins GTA 6…
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