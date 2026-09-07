La démonstration relayée par Tom’s Hardware US a été réalisée sur une Switch OLED modifiée, mais sans ajout de mémoire vive. Aux fréquences d’horloge de base de la console, GTA 5 oscille entre 10 et 25 images par seconde. Un overclocking modéré du processeur, du circuit graphique et de la mémoire permet d'atteindre les 30 images par seconde dans les scènes les moins chargées. L’arrivée de nombreux personnages ou une explosion suffit toutefois à provoquer de sérieuses chutes de performances.

L’installation reste tout aussi éloignée du grand public. La version complète occupe environ 49 Go et réclame une Switch jailbreakée sous firmware personnalisé. Il faut également convertir les ressources de la version PC, appliquer des fichiers de configuration modifiés, construire un paquet exécutable et respecter une arborescence précise.

À cela s’ajoute une situation juridique particulièrement fragile puisque le projet repose sur du code source dérobé et diffusé sans l’accord de Rockstar Games. GTA 5 n’est donc toujours pas officiellement disponible sur Switch. Encore moins GTA 6…