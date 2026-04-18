Les développements open source menés par Valve sont parfois l'occasion de drôles de surprises… comme le lancement de SteamOS sur Switch !
Il est encore un peu tôt pour parler du lancement du moindre jeu Steam sur Nintendo Switch, mais le fait est que l'architecture commune de la Switch et du Steam Frame ouvre la voie à des associations surprenantes.
Architecture ARM « commune »
Au moment d'annoncer la sortie prochaine de sa Steam Machine, Valve avait en réalité dévoilé tout un écosystème autour de SteamOS : trois appareils indépendants et complémentaires.
La Steam Machine, nous en avons déjà maintes fois parlé. Le Steam Controller est, logiquement, une nouvelle manette de jeu. Enfin, le Steam Frame est un casque de réalité virtuelle que Valve a conçu pour être associé à la Steam Machine… mais aussi pour fonctionner en solo.
Pour ce faire, le Steam Frame est conçu autour d'un processeur Snapdragon 8 Gen 3 gravé selon le procédé 4 nm, de 16 Go de mémoire vive LPDDR5X unifiée, d'un stockage UFS de 256 Go à 1 To et de l'indispensable batterie Li-ion rechargeable d'une capacité de 21,6 Wh.
Dans ces précisions, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'architecture sur laquelle repose le processeur Snapdragon 8 Gen 3. Qualcomm a effectivement employé de l'ARM64. Pour faire tourner Steam sur son Steam Frame, Valve a donc été contrainte de développer une version ARM64.
Plusieurs spécialistes ont remarqué l'existence d'une telle entrée sur SteamDB : Proton 11.0 (ARM64) ne laisse guère de doute sur les travaux de Valve.
SteamOS se lance sur Nintendo Switch
Vous le savez peut-être pas, mais ces travaux conduits par Valve ont aussi et surtout le bon goût d'être open source. Autrement dit, le projet ARM64 est, de fait, accessible à tout un chacun.
Il n'en fallait évidemment pas plus pour que certains se prennent à rêver de le porter sur de multiples machines… à commencer par la Nintendo Switch. En effet, la console de Nintendo est conçue autour d'une puce Tegra X1 modifiée par NVIDIA, donc une puce ARM.
Sur le réseau BlueSky, aagaming a d'ailleurs fait la démonstration d'une Switch qui n'en est plus vraiment une. La console tourne effectivement sur une version modifiée de SteamOS : les menus sont parfaitement fonctionnels et aagaming s'est filmé en train de naviguer à l'intérieur.
Pour l'heure, il n'est pas question d'aller plus loin et de lancer le moindre jeu. La raison serait liée à l'âge du noyau de la Switch, trop ancien pour faire tourner correctement l'outil FEX utilisé par Valve pour « traduire » les instructions x86 en instructions compréhensibles par une puce ARM.
Rien ne dit, donc, qu'à l'avenir il ne soit pas possible de faire tourner SteamOS sur sa Switch sans rencontrer de problème particulier. Aujourd'hui, les Joy-Con sont déjà parfaitement reconnus pour naviguer dans les menus.