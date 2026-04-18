Au moment d'annoncer la sortie prochaine de sa Steam Machine, Valve avait en réalité dévoilé tout un écosystème autour de SteamOS : trois appareils indépendants et complémentaires.

La Steam Machine, nous en avons déjà maintes fois parlé. Le Steam Controller est, logiquement, une nouvelle manette de jeu. Enfin, le Steam Frame est un casque de réalité virtuelle que Valve a conçu pour être associé à la Steam Machine… mais aussi pour fonctionner en solo.

Pour ce faire, le Steam Frame est conçu autour d'un processeur Snapdragon 8 Gen 3 gravé selon le procédé 4 nm, de 16 Go de mémoire vive LPDDR5X unifiée, d'un stockage UFS de 256 Go à 1 To et de l'indispensable batterie Li-ion rechargeable d'une capacité de 21,6 Wh.