Foire aux questions

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Qu’est-ce que WebAssembly (Wasm) et pourquoi peut-il permettre de faire tourner un jeu PC dans un navigateur ?

WebAssembly (Wasm) est un format binaire standardisé que les navigateurs peuvent exécuter à vitesse quasi native, plus efficacement que du JavaScript pour les tâches lourdes. Concrètement, il sert souvent de cible de compilation : on recompile un moteur écrit en C/C++/Rust pour qu’il tourne dans le bac à sable du navigateur. Wasm ne donne pas un accès direct au système comme une application classique, mais il peut exploiter le CPU de manière performante et s’appuyer sur des API Web pour l’affichage, l’audio et les entrées clavier/souris. Pour un gros jeu, la difficulté se déplace vers le portage (dépendances, threads, IO) et vers la gestion du streaming d’assets.

À quoi sert WebGPU, et en quoi diffère-t-il de WebGL pour le rendu 3D d’un jeu ?

WebGPU est une API graphique moderne du Web, conçue pour mieux correspondre aux GPU actuels (concepts proches de Vulkan/Direct3D 12/Metal) et réduire certains surcoûts historiques. Elle apporte un contrôle plus explicite sur les ressources GPU (buffers, textures, pipelines), ce qui aide à stabiliser les performances et à exploiter des techniques de rendu plus avancées. WebGL, plus ancien, est basé sur l’écosystème OpenGL et peut être plus limité ou moins prévisible sur certaines charges. Pour un jeu ambitieux, WebGPU facilite un rendu plus propre et plus rapide, à condition que le navigateur et le système supportent correctement l’API. Cela ne “magiquement” pas la puissance : la machine locale reste le facteur déterminant.

Qu’implique le téléchargement à la demande des ressources (streaming d’assets) dans un jeu lancé depuis un navigateur ?

Le streaming d’assets consiste à télécharger textures, modèles, sons et autres données uniquement quand le jeu en a besoin, plutôt que tout installer d’un bloc. Cela permet de démarrer plus vite avec un premier lot de fichiers, puis de compléter en arrière-plan au fil des déplacements dans la carte et des scènes chargées. En contrepartie, la fluidité dépend fortement du réseau, du cache du navigateur et de la façon dont le moteur anticipe les besoins (préchargement, niveaux de détail). Dans un navigateur, il faut aussi composer avec des limites de stockage (quota) et avec des mécanismes comme le cache HTTP, les Service Workers ou IndexedDB pour conserver des données entre sessions. Si ces contraintes sont mal gérées, on peut voir apparaître du pop-in, des chargements tardifs ou des saccades.