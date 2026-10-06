Un simple navigateur Web a suffi à plusieurs joueurs pour lancer une version non officielle du blockbuster de Rockstar, sans installer le jeu. PlayGTA5.com téléchargeait environ 700 Mo de données au démarrage, puis pouvait récupérer d’autres ressources pendant la partie. L’expérience n’a été disponible que quelques heures en ligne.
Faire tenir Los Santos dans un onglet Chrome semblait encore improbable il y a peu. Pendant quelques heures, PlayGTA5.com a pourtant permis de lancer GTA V directement depuis un navigateur, notamment sur un Mac équipé d’une puce M3 Pro, comme le montre cette vidéo publiée par le compte @4k_isn.Selon Wccftech, le navigateur commençait par récupérer environ 700 Mo de données avant de lancer la partie, puis pouvait télécharger d’autres ressources au fil du jeu. Ce premier téléchargement ne représentait toutefois qu’une partie des ressources du jeu.
700 Mo pour lancer GTA V dans un navigateur
Tout indique que le jeu ne se contentait pas d’être diffusé sous forme de vidéo depuis un serveur, comme sur GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming. En effet, une analyse technique indépendante publiée ce 6 octobre apporte une explication précise sur cette prouesse. Selon son auteur, qui affirme avoir inspecté les fichiers et exécuté le jeu, le moteur de GTA V avait été recompilé en WebAssembly, avec un rendu assuré par WebGPU.
Le jeu tournait ainsi localement tandis que ses ressources étaient téléchargées selon les besoins. Le serveur proposait environ 20,9 Go de données et les quelque 700 Mo récupérés au démarrage ne représentaient qu’une partie de cet ensemble.
À l’écran, le résultat semble en tout cas étonnamment propre. Les premiers joueurs décrivent d'ailleurs une expérience fluide et peu affectée par la compression, même si les voix présentent quelques bizarreries.
Le site disparaît aussi vite qu’il est apparu
L’expérience n’aura pas duré longtemps. Quelques heures après sa mise en ligne, PlayGTA5.com ne répondait déjà plus. @4k_isn a estimé que Rockstar l’avait probablement fait retirer, tandis que RockstarINTEL rapporte une intervention de Cloudflare.
Après l’arrêt de l’expérience, un message proposant le code source a été signalé : « Who wants the source code ? » Une autre personne affirme depuis disposer d’une version compilée capable de tourner localement.
L’affaire rappelle d’autres expériences récentes visant à faire entrer de vieux jeux dans un navigateur. IGN cite notamment une adaptation de Halo: Combat Evolved apparue quelques jours plus tôt ainsi que Fallout: New York, un projet de fans ayant reçu une mise en demeure de Bethesda.
Le rôle éventuel de l’IA dans cette adaptation reste lui aussi à confirmer. Mais la démonstration aura au moins prouvé que vingt ans après avoir voulu faire tourner Doom partout, Internet semble désormais prêt à infliger le même sort à GTA V.
WebAssembly (Wasm) est un format binaire standardisé que les navigateurs peuvent exécuter à vitesse quasi native, plus efficacement que du JavaScript pour les tâches lourdes. Concrètement, il sert souvent de cible de compilation : on recompile un moteur écrit en C/C++/Rust pour qu’il tourne dans le bac à sable du navigateur. Wasm ne donne pas un accès direct au système comme une application classique, mais il peut exploiter le CPU de manière performante et s’appuyer sur des API Web pour l’affichage, l’audio et les entrées clavier/souris. Pour un gros jeu, la difficulté se déplace vers le portage (dépendances, threads, IO) et vers la gestion du streaming d’assets.
WebGPU est une API graphique moderne du Web, conçue pour mieux correspondre aux GPU actuels (concepts proches de Vulkan/Direct3D 12/Metal) et réduire certains surcoûts historiques. Elle apporte un contrôle plus explicite sur les ressources GPU (buffers, textures, pipelines), ce qui aide à stabiliser les performances et à exploiter des techniques de rendu plus avancées. WebGL, plus ancien, est basé sur l’écosystème OpenGL et peut être plus limité ou moins prévisible sur certaines charges. Pour un jeu ambitieux, WebGPU facilite un rendu plus propre et plus rapide, à condition que le navigateur et le système supportent correctement l’API. Cela ne “magiquement” pas la puissance : la machine locale reste le facteur déterminant.
Le streaming d’assets consiste à télécharger textures, modèles, sons et autres données uniquement quand le jeu en a besoin, plutôt que tout installer d’un bloc. Cela permet de démarrer plus vite avec un premier lot de fichiers, puis de compléter en arrière-plan au fil des déplacements dans la carte et des scènes chargées. En contrepartie, la fluidité dépend fortement du réseau, du cache du navigateur et de la façon dont le moteur anticipe les besoins (préchargement, niveaux de détail). Dans un navigateur, il faut aussi composer avec des limites de stockage (quota) et avec des mécanismes comme le cache HTTP, les Service Workers ou IndexedDB pour conserver des données entre sessions. Si ces contraintes sont mal gérées, on peut voir apparaître du pop-in, des chargements tardifs ou des saccades.