Demandez à Claude Code de refaire Fallout ou GTA V sous un autre nom, et l’assistant de programmation d’Anthropic refusera la tâche. L’entreprise a ajouté deux phrases aux instructions de son modèle Opus 5.5, après une série de jeux célèbres recréés par des fans avec son IA et publiés en ligne.
Chasm, un utilisateur de X, a repéré la nouvelle règle fin octobre dans les instructions qu’Anthropic transmet à Claude Code depuis ses serveurs. Claude doit continuer à construire des jeux originaux ou inspirés d’un genre, notamment à partir des dessins et des ressources graphiques de l’utilisateur. Il doit en revanche refuser « la recréation d’un jeu existant précis, même renommée ou présentée comme originale ». « Utiliser Claude pour enfreindre la propriété intellectuelle va à l’encontre de notre politique d’utilisation », souligne Addy Osmani, membre de l’équipe technique d’Anthropic, qui a confirmé le changement sur X que vous pourrez voir ci-dessous. Mais Claude refuse aussi certaines demandes de développeurs qui n’ont jamais voulu copier un jeu.
Fallout et GTA V reproduits en quelques jours avec l’IA
Chris First, un amateur d’IA, a publié sur X les images de Fallout New York. C’est un jeu de rôle jouable dans le navigateur, avec ses quêtes, ses dialogues à choix et le Pip-Boy de la série de Bethesda. Il raconte avoir simplement demandé à Claude Opus 5.5 et à une équipe d’agents IA de « recréer Fallout, à New York », puis les avoir dirigés pendant environ cinq jours. Le résultat comptait 117 lieux et 112 personnages. ZeniMax, la maison mère de Bethesda, a vite réagi avec une mise en demeure contre l’usage de la marque Fallout et du nom de domaine fallout.nyc, et le jeu a disparu du Web.
Dans la foulée, des joueurs ont lancé GTA V dans un simple navigateur, sur un site qui téléchargeait environ 700 Mo de données au démarrage et qui a fermé quelques heures plus tard. Des fans ont aussi publié en ligne des versions du premier Halo et de Call of Duty Modern Warfare 2, codées avec l’IA. Pour fabriquer ces copies, des amateurs reconstituent le code source d’un jeu à partir de son fichier exécutable. Ils confient ce travail de décompilation à des agents IA, qui comparent leur résultat au programme d’origine octet par octet et recommencent jusqu’à obtenir une copie fidèle, sans intervention humaine.
Anthropic connaît ce terrain judiciaire. L’entreprise a conclu un accord à 1,5 milliard de dollars avec des auteurs dont les livres piratés ont servi à entraîner Claude, et les héritiers d’Elvis Presley la poursuivent à leur tour pour violation du droit d’auteur.
Des refus pour des tâches sans rapport avec le jeu vidéo
Des développeurs signalent sur Reddit et sur X des refus de Claude Code pour des demandes sans aucun lien avec la copie d’un jeu. L’assistant a par exemple décliné l’analyse d’un simple rapport de plantage de Windows ou le nettoyage des applications préinstallées sur un téléviseur Samsung. Pour diagnostiquer un plantage ou modifier le logiciel d’un téléviseur, un développeur doit lui aussi décortiquer un programme écrit par d’autres, avec les outils de rétro-ingénierie qu’utilisent les amateurs de clones. Un développeur raconte même que Claude a cessé de travailler sur son projet en cours après une simple question sur la nouvelle règle.
Anthropic n’explique pas comment Claude décide qu’un projet appartient à celui qui le lui soumet. Le modèle acceptera de coder un jeu de plateforme ou un jeu de tir. Il devra en revanche refuser de reproduire les niveaux et les personnages d’un titre connu, sans pouvoir vérifier qui détient les droits des dessins ou du code soumis par l’utilisateur. Anthropic n’a confirmé cette consigne que pour Opus 5.5 dans Claude Code, sans préciser le sort de ses autres modèles.
Comme l’explique Addy Osmani, « nous continuerons à itérer pour nous assurer de trouver le bon équilibre ». En attendant, l’ingénieur invite les développeurs bloqués à lui écrire directement. « Si Claude refuse quelque chose qui vous appartient, envoyez-le-moi », conseille-t-il.
- Agent dans le terminal
- Compréhension du projet
- Intégration à Git avancée