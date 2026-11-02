Chris First, un amateur d’IA, a publié sur X les images de Fallout New York. C’est un jeu de rôle jouable dans le navigateur, avec ses quêtes, ses dialogues à choix et le Pip-Boy de la série de Bethesda. Il raconte avoir simplement demandé à Claude Opus 5.5 et à une équipe d’agents IA de « recréer Fallout, à New York », puis les avoir dirigés pendant environ cinq jours. Le résultat comptait 117 lieux et 112 personnages. ZeniMax, la maison mère de Bethesda, a vite réagi avec une mise en demeure contre l’usage de la marque Fallout et du nom de domaine fallout.nyc, et le jeu a disparu du Web.

Dans la foulée, des joueurs ont lancé GTA V dans un simple navigateur, sur un site qui téléchargeait environ 700 Mo de données au démarrage et qui a fermé quelques heures plus tard. Des fans ont aussi publié en ligne des versions du premier Halo et de Call of Duty Modern Warfare 2, codées avec l’IA. Pour fabriquer ces copies, des amateurs reconstituent le code source d’un jeu à partir de son fichier exécutable. Ils confient ce travail de décompilation à des agents IA, qui comparent leur résultat au programme d’origine octet par octet et recommencent jusqu’à obtenir une copie fidèle, sans intervention humaine.

Anthropic connaît ce terrain judiciaire. L’entreprise a conclu un accord à 1,5 milliard de dollars avec des auteurs dont les livres piratés ont servi à entraîner Claude, et les héritiers d’Elvis Presley la poursuivent à leur tour pour violation du droit d’auteur.