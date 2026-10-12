Activision a fait retirer du Web, par une demande DMCA, deux reconstitutions de Black Ops jouables gratuitement dans un navigateur. Leur auteur, le développeur Luckey Faraday, les avait conçues avec des agents de programmation IA en projets amateurs non commerciaux.
« Activision vient de me mettre un DMCA pour avoir porté des jeux CoD sur navigateur. Ils ont supprimé toutes les publications et tous les jeux sont désormais hors ligne », a écrit Luckey Faraday. Dans la foulée, il a demandé à ses abonnés sur X.com s’il était le premier « vibe codeur » à recevoir ce type de notification d’un grand éditeur. On vous le rappelle, le vibe coding consiste à faire écrire le code par une IA, à partir de simples instructions en langage naturel.
À l’heure où on écrit cet article, la notification n’a pas été rendue publique et Activision n’a fait aucun commentaire. Pour comprendre la décision de l’éditeur, il faut donc regarder ce que contenaient ces deux jeux et ce qu’Activision vend depuis cet été.
Du code généré par IA, des cartes exportées des jeux PC
« Claude of Duty: Vibe Slops II » recréait le multijoueur de Black Ops II, avec des parties en chacun pour soi contre six bots sur les cartes Hijacked et Nuketown 2025. Kino der Toten reprenait en solo la carte Zombies éponyme du premier Black Ops. Les deux jeux tournaient sur Three.js. Cette bibliothèque JavaScript permet d’afficher de la 3D directement dans un navigateur, et Luckey Faraday a confié l’écriture du code à des agents de programmation IA.
Les pages des projets indiquaient en revanche que les cartes et les animations avaient été exportées des versions PC d’origine. Le code était neuf, mais tout ce que le joueur voyait à l’écran appartenait à Activision, et l’étiquette de projet amateur non commercial ne rend pas ces éléments libres de droits. La demande de retrait a apparemment porté sur les jeux hébergés et sur les publications de promotion, puisqu’un dépôt GitHub du développeur était encore consultable hier.
Mitchell Hynes a feinté pour sa version navigateur du premier Halo, mise en ligne fin septembre. D’après Xboxygen, son site n’héberge ni les données du jeu ni les ressources des cartes, et le développeur affirme n’avoir reçu aucun contact de Microsoft. Selon lui, près de 20 000 parties ont été lancées dans 115 pays au cours des cinq premières heures. Le groupe détient la licence Halo, mais aussi Activision.
Des cartes revendues par Activision depuis juillet
« Ce n’était vraiment qu’une question de temps », a écrit Patrick O’Rourke, rédacteur en chef de la rubrique actualités de XDA, qui prédit le retour de ces portages sous d’autres adresses, d’autant que le code est encore en ligne. D’après lui, les prochains développeurs pourraient exiger des joueurs un fichier issu de leur copie du jeu. L’auteur d’un portage navigateur de Super Mario 64 l’a récemment imposé, rapporte XDA. Luckey Faraday a terminé son message sur X par un salut militaire et un simple « C’était sympa tant que ça a duré, les gars ».