« Claude of Duty: Vibe Slops II » recréait le multijoueur de Black Ops II, avec des parties en chacun pour soi contre six bots sur les cartes Hijacked et Nuketown 2025. Kino der Toten reprenait en solo la carte Zombies éponyme du premier Black Ops. Les deux jeux tournaient sur Three.js. Cette bibliothèque JavaScript permet d’afficher de la 3D directement dans un navigateur, et Luckey Faraday a confié l’écriture du code à des agents de programmation IA.

Les pages des projets indiquaient en revanche que les cartes et les animations avaient été exportées des versions PC d’origine. Le code était neuf, mais tout ce que le joueur voyait à l’écran appartenait à Activision, et l’étiquette de projet amateur non commercial ne rend pas ces éléments libres de droits. La demande de retrait a apparemment porté sur les jeux hébergés et sur les publications de promotion, puisqu’un dépôt GitHub du développeur était encore consultable hier.

Mitchell Hynes a feinté pour sa version navigateur du premier Halo, mise en ligne fin septembre. D’après Xboxygen, son site n’héberge ni les données du jeu ni les ressources des cartes, et le développeur affirme n’avoir reçu aucun contact de Microsoft. Selon lui, près de 20 000 parties ont été lancées dans 115 pays au cours des cinq premières heures. Le groupe détient la licence Halo, mais aussi Activision.