Dans sa nouvelle mouture en version 8.3, Vivaldi revoit son bloqueur de publicités et de pisteurs, avec quatre niveaux de protection réglables site par site. Le navigateur ajoute aussi de nouvelles options pour les onglets verticaux.
Vivaldi a récemment publié la version 8.3 de son navigateur, sur ordinateur et sur mobile. L’éditeur norvégien, qui affirme ne pas pister ses utilisateurs ni vendre leurs données, a surtout retravaillé son bloqueur.
Un blocage réglable site par site, des onglets verticaux plus compacts
Le module natif a été remanié pour gérer plus efficacement les grandes listes de filtres. Il propose quatre niveaux. Désactivé, Léger (pour bloquer la plupart des pisteurs connus), Fort et Agressif. Ces deux derniers niveaux bloquent davantage d’éléments, au risque de perturber le fonctionnement de certains sites. On choisit un niveau par défaut à la première configuration ou dans les réglages. En revanche, un clic sur le bouclier de la barre d’adresse permet de changer la nature du blocage pour le site en cours de consultation, et le navigateur s’en souviendra par la suite.
Les utilisateurs avancés peuvent aussi créer des niveaux personnalisés et choisir eux-mêmes leurs listes, depuis une adresse web ou un fichier local. Le bloqueur est intégré nativement arrive aussi sur Android et iOS.
Du côté onglets verticaux, la barre peut rester étroite et n’afficher que les icônes des sites. Avec Expand Tab Bar on Hover, elle s’élargit au survol de la souris pour montrer les titres, puis se replie. Les onglets épinglés peuvent aussi se placer côte à côte, en grille, en haut de la barre, un peu à la manière d’Arc Browser. Un réglage permet de garder un onglet par ligne. Les onglets verticaux se démocratisent de plus en plus et nous apprenions récemment que Safari les teste au sein des bêtas d'iOS 27.3 et de macOS 27.3.
Vivaldi 8.3 introduit quatre autres petites nouveautés. Paste and Go ouvre chaque lien d’une liste collée dans la barre d’adresse dans son propre onglet. Copy Sanitized Link retire les paramètres de suivi d'une adresse avant de la copier, pour que le lien partagé ne contienne que la page. Le mode lecture s’ouvre et défile plus vite. Enfin, notons la compatibilité des extensions bâties sur l'API Tab Groups de Chrome, l’interface qui leur permet de gérer les groupes d’onglets.
- Fonctionnalités de Productivité
- Personnalisation de l'Interface Utilisateur
- Respect de la Vie Privée