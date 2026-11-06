Le module natif a été remanié pour gérer plus efficacement les grandes listes de filtres. Il propose quatre niveaux. Désactivé, Léger (pour bloquer la plupart des pisteurs connus), Fort et Agressif. Ces deux derniers niveaux bloquent davantage d’éléments, au risque de perturber le fonctionnement de certains sites. On choisit un niveau par défaut à la première configuration ou dans les réglages. En revanche, un clic sur le bouclier de la barre d’adresse permet de changer la nature du blocage pour le site en cours de consultation, et le navigateur s’en souviendra par la suite.