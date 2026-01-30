Jon von Tetzchner, PDG et cofondateur de Vivaldi (également créateur d'Opera qu'il a quitté en 2010), tient un discours plutôt tranché dans une interview accordée à The Register. Il estime que l'IA dans les navigateurs sert avant tout de vecteur de collecte de données et représente "quelque chose qu'on impose aux gens". Selon lui, si une entreprise est cotée ou dépend d'investisseurs, l'IA devient le moyen d'attirer les financements, indépendamment de l'intérêt réel pour les utilisateurs.

Vivaldi reconnaît une utilité limitée à l'IA pour la traduction ou la recherche, mais refuse qu'elle prenne des actions à la place de l'utilisateur. "Je pense que nous sommes tous fatigués du contenu généré par IA partout où nous allons", ajoute von Tetzchner. L'éditeur ne prévoit pas de lancer une course technologique pour filtrer ce type de contenu, laquelle nécessiterait justement de l'IA.

L'entreprise fait du respect de la vie privée un argument central et ne diffuse pas de chaîne User-Agent identifiant Vivaldi. D'ailleurs cela complique la mesure de sa part de marché. A ce sujet, rappelons que Vivaldi a récemment signé un partenariat avec Proton VPN afin d'intégrer cet outil au navigateur. Von Tetzchner constate une méfiance croissante envers les géants technologiques américains et salue les efforts de l'Union européenne visant à préférer les logiciels européens au niveau institutionnel.