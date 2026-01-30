Alors que les navigateurs multiplient les nouveautés IA, l'éditeur norvégien Vivaldi lance une mise à jour qui privilégie des outils de productivité concrets . Son PDG Jon von Tetzchner affirme sans détour : "Ce que nous constatons, c'est que les gens détestent l'IA."
Vivaldi Technologies sort la version 7.8 de son navigateur avec un positionnement qui tranche dans le secteur. Alors que Chrome, Edge ou Arc multiplient les chatbots et autres assistants, l'éditeur norvégien mise sur des fonctionnalités purement pensées pour la productivité sans passer par l'apprentissage automatique.
Des onglets en tuiles et un client mail enfin accessible partout
La nouveauté centrale de cette version 7.8 concerne le système de "Tab Tiling", c'est-à-dire l'affichage d'onglets côte à côte dans une même fenêtre. Vivaldi permet désormais de glisser-déposer des onglets en mode d'écran scindé directement depuis la barre vers la zone de contenu. L'utilisateur survole différentes fenêtres actives et le navigateur propose automatiquement une disposition : verticale, horizontale ou en grille. Une fois la mise en page créée, elle peut être modifiée à tout moment sans casser la structure.
L'éditeur ajoute une option "Ouvrir en tant qu'onglet en tuile" directement dans le menu contextuel des liens. Associée aux gestes de souris que propose Vivaldi, cette fonction permet d'agencer un lien à côté de l'onglet actif. Le navigateur autorise également le rafraichissement automatique sur certains onglets en tuiles uniquement, pour suivre du contenu dynamique sans devoir tout rafraîchir.
De leurs côtés, les onglets épinglés bénéficient d'une restriction par domaine. Concrètement, si vous épinglez un outil en ligne, un clic sur un lien externe créera un nouvel onglet classique au lieu de s'ouvrir dans l'onglet épinglé. Ce dernier conserve ainsi toujours le même site.
Le client mail intégré, Vivaldi Mail, devient accessible depuis toutes les fenêtres et tous les espaces de travail. Jusqu'à présent, la messagerie restait cantonnée à une seule fenêtre. Un onglet mail épinglé reste désormais accessible quel que soit l'espace de travail actif. Vivaldi ajoute aussi une option d'image quotidienne pour la page de démarrage, laquelle affiche automatiquement chaque jour une nouvelle photo issue de la bibliothèque d'Unsplash. L'éditeur explique aussi avoir retravaillé l'installateur Windows et corrigé de nombreux plantages grâce à un nouveau système de journalisation.
"Les gens en ont marre du contenu généré par IA partout où ils vont"
Jon von Tetzchner, PDG et cofondateur de Vivaldi (également créateur d'Opera qu'il a quitté en 2010), tient un discours plutôt tranché dans une interview accordée à The Register. Il estime que l'IA dans les navigateurs sert avant tout de vecteur de collecte de données et représente "quelque chose qu'on impose aux gens". Selon lui, si une entreprise est cotée ou dépend d'investisseurs, l'IA devient le moyen d'attirer les financements, indépendamment de l'intérêt réel pour les utilisateurs.
Vivaldi reconnaît une utilité limitée à l'IA pour la traduction ou la recherche, mais refuse qu'elle prenne des actions à la place de l'utilisateur. "Je pense que nous sommes tous fatigués du contenu généré par IA partout où nous allons", ajoute von Tetzchner. L'éditeur ne prévoit pas de lancer une course technologique pour filtrer ce type de contenu, laquelle nécessiterait justement de l'IA.
L'entreprise fait du respect de la vie privée un argument central et ne diffuse pas de chaîne User-Agent identifiant Vivaldi. D'ailleurs cela complique la mesure de sa part de marché. A ce sujet, rappelons que Vivaldi a récemment signé un partenariat avec Proton VPN afin d'intégrer cet outil au navigateur. Von Tetzchner constate une méfiance croissante envers les géants technologiques américains et salue les efforts de l'Union européenne visant à préférer les logiciels européens au niveau institutionnel.
