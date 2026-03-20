Le navigateur européen Vivaldi vient de donner une autre idée à Chrome : une navigation minimaliste

De prime abord, Vivaldi n'est pas le navigateur le plus accessible. Orienté pour un usage intensif, il regorge de fonctionnalités et d'options. Et très vite, son apparence peut sembler un peu lourde, voire, à ses débuts, digne d'une usine à gaz. Mais les choses ont progressivement évolué. Et en version 7.9, voici l'apparition d'une fonctionnalité baptisée 'UI Auto-hide'.

Celle-ci permet de faire disparaître l'ensemble des éléments graphiques du navigateur, comme la barre d'onglets, la barre d'adresse, la barres d'outils et la barre de statut, pour laisser uniquement le contenu web à l'écran. Lorsque le curseur est déplacé vers l'un des bords de la fenêtre, les éléments réapparaissent instantanément. La fonction s'active via le raccourci Ctrl+F11 sous Windows et Linux, ou Cmd+F10 sous macOS, et depuis un nouveau bouton dans la barre de statut. Les utilisateurs peuvent choisir de masquer seulement certains éléments plutôt que toute l'interface, via Réglages > Apparence > UI Auto-hide.

Mais il ne s'agit pas simplement d'une affichage en plein écran classique puisque la fenêtre, qui fait donc la part belle au contenu de la page Web, peut être redimensionnée, voire ajustée à côté d'une autre. Vivaldi n'est pas le premier navigateur à introduire une telle option. On retrouve également le mode Focus chez Orion ou le mode Compact chez Zen Browser.