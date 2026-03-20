Le navigateur européen Vivaldi vient de donner une autre idée à Chrome : une navigation minimaliste

Disponible sur Windows, macOS et Linux, Vivaldi 7.9 introduit une interface pouvant être masquée à la demande, un système d'onglets satellites pour consulter des liens en parallèle, et plusieurs retouches au client mail intégré.
Le navigateur Vivaldi déploie sa version 7.9 sur desktop avec des changements qui portent à la fois sur l'affichage de l'interface et sur la gestion du courrier. En janvier dernier, la version 7.8 avait introduit un affichage d'onglets côte à côte plus poussé et l'entreprise affichait une position ferme contre l'intégration de l'IA. Cette nouvelle mouture met l'accent sur la concentration et la productivité au quotidien.
Vivaldi cible les adeptes du minimalisme
De prime abord, Vivaldi n'est pas le navigateur le plus accessible. Orienté pour un usage intensif, il regorge de fonctionnalités et d'options. Et très vite, son apparence peut sembler un peu lourde, voire, à ses débuts, digne d'une usine à gaz. Mais les choses ont progressivement évolué. Et en version 7.9, voici l'apparition d'une fonctionnalité baptisée 'UI Auto-hide'.
Celle-ci permet de faire disparaître l'ensemble des éléments graphiques du navigateur, comme la barre d'onglets, la barre d'adresse, la barres d'outils et la barre de statut, pour laisser uniquement le contenu web à l'écran. Lorsque le curseur est déplacé vers l'un des bords de la fenêtre, les éléments réapparaissent instantanément. La fonction s'active via le raccourci Ctrl+F11 sous Windows et Linux, ou Cmd+F10 sous macOS, et depuis un nouveau bouton dans la barre de statut. Les utilisateurs peuvent choisir de masquer seulement certains éléments plutôt que toute l'interface, via Réglages > Apparence > UI Auto-hide.
Mais il ne s'agit pas simplement d'une affichage en plein écran classique puisque la fenêtre, qui fait donc la part belle au contenu de la page Web, peut être redimensionnée, voire ajustée à côté d'une autre. Vivaldi n'est pas le premier navigateur à introduire une telle option. On retrouve également le mode Focus chez Orion ou le mode Compact chez Zen Browser.
Cette version introduit également les "Follower Tabs", ou onglets liés. Le principe : un clic droit sur n'importe quel lien ouvre la page cible dans un volet positionné côte à côte avec la page d'origine, sans quitter cette dernière. Les liens ouverts ensuite depuis la page d'origine continuent automatiquement de charger dans ce volet secondaire, ce qui permet de consulter plusieurs ressources liées sans perdre le contexte de départ.
Le client mail intégré bénéficie lui aussi de plusieurs ajustements. La fenêtre de composition peut désormais être détachée. Il devient donc possible de rédiger un message tout en gardant la boîte de réception visible en arrière-plan ou sur un second écran plus grand. Notons par ailleurs un nouveau bouton permettant de basculer du format texte enrichi au texte brut directement depuis la fenêtre de composition. Vivaldi annonce par ailleurs une réduction de la consommation mémoire dans la liste des messages, ce qui devrait se traduire par un comportement plus fluide dans les boîtes volumineuses.
- Fonctionnalités de Productivité
- Personnalisation de l'Interface Utilisateur
- Respect de la Vie Privée