Vivaldi, le navigateur européen, annonce sa plus grande refonte de design

Jusqu'ici, l'interface de Vivaldi était relativement classique et fonctionnait en couches distinctes avec des onglets, des barres d'outils, des panneaux latéraux et le volet principal affichant la page Web. Tous coexistaient sans vraiment former un tout. Avec le design "Unified", ces séparations visuelles disparaissent. Tous les éléments partagent désormais un cadre unique, sur un seul plan graphique.

Ce changement modifie directement le comportement des thèmes. Un fond sombre couvre maintenant l'intégralité de la fenêtre - de la barre d'onglets jusqu'aux bords du navigateur. Les fonds d'écran ne se limitent plus à une zone précise. L'espacement et l'alignement des éléments gagnent en cohérence.

Six mises en page prédéfinies viennent compléter cette refonte :

Simple : onglets en haut, interface épurée.

Classique : la disposition habituelle de Vivaldi.

Verticale à gauche et Verticale à droite (onglets sur le côté - pratique sur les écrans larges.

Masquage automatique (l'interface se rétracte à la lecture et réapparaît au survol d'un bord de l'écran, une fonction introduite dans Vivaldi 7.9.

En bas (barre d'onglets et barre d'adresse repositionnées en bas de fenêtre).

Ces configurations sont accessibles dès l'installation ou en se rendant au sein des réglages > Apparence > Dispositions prédéfinies. Le catalogue de thèmes communautaires dépasse les 7 000 entrées sur themes.vivaldi.net.