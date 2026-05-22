Vivaldi, le navigateur européen, annonce sa plus grande refonte de design

Le navigateur norvégien Vivaldi passe en version 8.0 avec une refonte visuelle qui supprime les séparations entre les différents composants de l'interface. L'entreprise confirme par la même occasion son refus catégorique de saturer le produit d'IA, là où Microsoft continue d'approfondir l'intégration de Copilot dans Edge.
La version 8.0 de Vivaldi embarque une refonte d'interface complète, baptisée "Unified". Le principe de couches empilées disparaît au profit d'une surface graphique continue.
Une interface unifiée et plus cohérente
Jusqu'ici, l'interface de Vivaldi était relativement classique et fonctionnait en couches distinctes avec des onglets, des barres d'outils, des panneaux latéraux et le volet principal affichant la page Web. Tous coexistaient sans vraiment former un tout. Avec le design "Unified", ces séparations visuelles disparaissent. Tous les éléments partagent désormais un cadre unique, sur un seul plan graphique.
Ce changement modifie directement le comportement des thèmes. Un fond sombre couvre maintenant l'intégralité de la fenêtre - de la barre d'onglets jusqu'aux bords du navigateur. Les fonds d'écran ne se limitent plus à une zone précise. L'espacement et l'alignement des éléments gagnent en cohérence.
Six mises en page prédéfinies viennent compléter cette refonte :
- Simple : onglets en haut, interface épurée.
- Classique : la disposition habituelle de Vivaldi.
- Verticale à gauche et Verticale à droite (onglets sur le côté - pratique sur les écrans larges.
- Masquage automatique (l'interface se rétracte à la lecture et réapparaît au survol d'un bord de l'écran, une fonction introduite dans Vivaldi 7.9.
- En bas (barre d'onglets et barre d'adresse repositionnées en bas de fenêtre).
Ces configurations sont accessibles dès l'installation ou en se rendant au sein des réglages > Apparence > Dispositions prédéfinies. Le catalogue de thèmes communautaires dépasse les 7 000 entrées sur themes.vivaldi.net.
Le navigateur européen dit toujours non à l'IA
Nous rapportions en janvier dernier que Vivaldi affichait un positionnement anti-IA bien assumé. Le PDG et ex-fondateur d'Opera Software Jon von Tetzchner, affirmait clairement que "les gens détestent l'IA". Le navigateur intègre bien quelques usages ponctuels comme la traduction automatique sans toutefois en faire un argument central.
Vivaldi prend donc le chemin opposé de Microsoft avec Edge. Si la firme de Redmond a récemment confirmé le retrait du "mode Copilot", l'assistant est en passe d'être intégré plus profondément, capable d'analyser plusieurs onglets simultanément, de faire remonter des informations clés et de raisonner à partir de l'historique de navigation. Interrogé par The Register, Bruce Lawson, chargé des relations institutionnelles chez Vivaldi, affirme que ce n'est pas un recul mais plutôt une escalade visant à rendre l'IA invisible pour être davantage omniprésente.
Quoi qu'il en soit, avec cette nouvelle interface, Vivaldi revient de loin. On se souvient d'un navigateur bourré d'options et ressemblant davantage à une usine à gaz. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le logiciel a bien évolué et saura sans doute convaincre de nouveaux utilisateurs
- Fonctionnalités de Productivité
- Personnalisation de l'Interface Utilisateur
- Respect de la Vie Privée