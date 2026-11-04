Le mode sombre adaptatif concerne les sites qui n’ont pas de version sombre. Dans ce cas, Safari propose d’essayer la fonction avec un bouton dédié. Il assombrit alors le fond, ajuste le contraste du texte, inverse les logos et les graphiques, et recolore les dessins vectoriels. Chaque site est traité au cas par cas, donc toutes les retouches ne s’appliquent pas partout. On peut ensuite activer la fonction pour tous les sites ou site par site. Si un site a déjà son propre mode sombre, Safari n’y touche pas, et un développeur peut aussi ajouter une balise dans son code pour l’en empêcher. Sur Chrome, plusieurs extensions proposent un mécanisme similaire