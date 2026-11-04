Safari va pouvoir afficher ses onglets sur le côté de la fenêtre. Apple teste aussi un mode sombre pour les sites qui n’en ont pas, ainsi que de nouvelles commandes Siri AI pour gérer les onglets et l’historique. Ces nouveautés arrivent avec les bêtas d’iOS 27.3, d’iPadOS 27.3 et de macOS 27.3.
Ces premières versions d'évaluation sont disponibles pour les développeurs depuis le 3 novembre. La version finale est attendue en décembre.
Safari range ses onglets sur le côté et laisse Siri faire le ménage
Les onglets se placent le long du bord gauche de la fenêtre, à la place de la barre horizontale habituelle. Par défaut, ils s’affichent sous forme d’icônes pour gagner de la place, mais on peut élargir la colonne pour voir les titres. Sur iPhone (iPhone Duo compris), l’option se trouve dans Réglages, Apps, puis Safari. Sur Mac et sur iPad, elle est aussi accessible depuis le menu « Affichage ». Elle fonctionne avec les groupes d’onglets et avec les « Topics », des regroupements par thème que Safari crée tout seul quand le tri d’Apple Intelligence est activé.
Apple reprend un format déjà répandu. Nous rapportions que Chrome avait fini par adopter les onglets verticauxen avril dernier puis qu'Opera One les avait ajoutés fin juillet dans son panneau latéral. Le navigateur Arc a certainement contribué à populariser cet affichage. Rappelons d’ailleurs au passage que The Browser Company arrêtera Arc le 22 décembre sur Mac et Windows.
Le mode sombre adaptatif concerne les sites qui n’ont pas de version sombre. Dans ce cas, Safari propose d’essayer la fonction avec un bouton dédié. Il assombrit alors le fond, ajuste le contraste du texte, inverse les logos et les graphiques, et recolore les dessins vectoriels. Chaque site est traité au cas par cas, donc toutes les retouches ne s’appliquent pas partout. On peut ensuite activer la fonction pour tous les sites ou site par site. Si un site a déjà son propre mode sombre, Safari n’y touche pas, et un développeur peut aussi ajouter une balise dans son code pour l’en empêcher. Sur Chrome, plusieurs extensions proposent un mécanisme similaire
Côté Siri AI, l’assistant sait désormais agir sur les onglets et les fenêtres : les trier, les déplacer, les fermer ou les ranger dans des groupes. Il peut aussi vider le cache ou effacer l’historique d’un site sur une période donnée, par exemple les 10 derniers jours. Apple prévoit ensuite que Siri comprenne le contenu complet d’une page, y compris dans les onglets inactifs. Apple avance donc également vers un navigateur agentique auquel on devrait par exemple pouvoir demander de classer par prix plusieurs fiches produit ouvertes. Cette partie n’est pas dans la première bêta, et toutes ces commandes demandent un appareil compatible avec Siri AI.