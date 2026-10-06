Les raisons de ce test restent floues. Le contexte, lui, est chargé. Au Royaume-Uni, Google a cité ses efforts de promotion de Chrome auprès des utilisateurs d’iPhone comme preuve qu’il continue de concurrencer Safari, tandis que les régulateurs ont examiné si l’accord de recherche entre les deux groupes réduit leur incitation à se battre sur les navigateurs.

Dans l’Union européenne, Apple est soumis au règlement sur les marchés numériques (DMA), qui encadre le choix du navigateur et les réglages par défaut. La Commission européenne avait déjà enquêté pour savoir si l’écran de choix de Safari respectait ces règles.

Deux lectures sont possibles : Apple chercherait à exploiter ces données à son profit, ou à documenter sa position face à la pression des régulateurs. Rien ne permet de trancher aujourd’hui. Pour l’utilisateur, aucune action n’est nécessaire, mais les notes de version d’iOS 27.2 diront, peut-être, si Apple documente la fonction.