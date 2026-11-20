Apple recrute pour construire un agent d’intelligence artificielle capable de naviguer sur le web, d’utiliser vos applications et d’écrire du code à votre place, selon Bloomberg. La firme de Cupertino envisagerait un lancement fin 2027, alors qu’elle complique l’accès des agents concurrents au Mac.
« Imaginez un agent IA capable d’utiliser un ordinateur à la manière d’une personne compétente. Il navigue sur le web, passe d’une application à l’autre, exécute des commandes, écrit et corrige du code, et fait appel à des services », écrit Apple dans une offre d’emploi repérée par Bloomberg. La marque à la pomme recrutait le responsable d’une équipe « Agentic AI – Proactive », et l’annonce a disparu de son site peu après, d’après Digital Trends. Selon Bloomberg, le projet démarre à peine. Google vient d’ouvrir à Gemini le contrôle du Mac, une possibilité offerte par ChatGPT et par Muse, l’agent IA de Meta.
L’agent d’Apple enchaînerait seul des tâches entre plusieurs applications
D’après l’offre, l’équipe travaille sur des agents qui « planifient et réalisent des tâches en plusieurs étapes » dans les applications, le navigateur, la ligne de commande et le code. Ils pourront répartir le travail entre des sous-agents spécialisés, c’est-à-dire d’autres IA chargées chacune d’une partie de la mission. Le futur responsable travaillera avec les équipes de Siri et des Apple Foundation Models, les modèles d’IA développés par Apple.
Cupertino promet que son agent travaillera « en toute confidentialité ». Elle veut placer sa sécurité « au cœur de la conception », selon MacRumors. Dès qu’il exécute du code ou utilise vos identifiants, elle réclame « des modèles d’autorisation solides, un bac à sable et de la transparence ». Dans un bac à sable, l’agent fonctionne à l’écart du reste du système, ce qui limite les dégâts en cas d’erreur.
Début novembre, Bloomberg révélait que John Ternus, le nouveau PDG d’Apple, avait pressé à huis clos Craig Federighi, le patron du logiciel, d’accélérer sur l’IA. Selon Mark Gurman, Siri pourrait se rapprocher d’un agent dès l’an prochain. Le journaliste prédisait en juin qu’Apple finirait par bâtir un système capable de piloter seul l’iPhone, l’iPad et le Mac.
Pour Gizmodo, qui a relayé l’information, l’offre décrit davantage de la liste de souhaits que d'un produit, avec des fonctions reprises des agents concurrents. En France, rien ne garantit que vous en profiterez à son lancement. Siri AI, sorti cette année, n’est toujours pas disponible sur iPhone et iPad dans l’Union européenne.
Apple complique l’accès de ChatGPT au Mac
Dans la bêta de macOS 27.3, Apple affiche de nouveaux avertissements quand vous accordez à une application le contrôle du Mac, et vous incite à n’accorder que les accès nécessaires. Apple avait annoncé aux développeurs en octobre des contrôles supplémentaires avant de laisser une application obtenir « ce niveau d’accès extraordinaire », rapporte TechCrunch, à qui la firme n’a pas répondu. Selon Bloomberg, il faut désormais quatorze étapes pour autoriser ChatGPT à prendre la main sur l’ordinateur, contre quatre auparavant. Apple met en avant la protection de ses clients, mais des entreprises d’IA et des utilisateurs soupçonnent une manœuvre pour freiner la concurrence.
Aux États-Unis, Muse, lancé par Meta en septembre, est passé à la première place des applications gratuites de l’App Store américain. D’après Bloomberg, Muse, ChatGPT et Claude occupent trois des cinq premières places des applications gratuites de la boutique d’Apple.
Après la publication de Bloomberg, l’action de Meta a reculé d’environ 2 % et celle d’Anthropic d’environ 3 % dans les échanges après la clôture.