D’après l’offre, l’équipe travaille sur des agents qui « planifient et réalisent des tâches en plusieurs étapes » dans les applications, le navigateur, la ligne de commande et le code. Ils pourront répartir le travail entre des sous-agents spécialisés, c’est-à-dire d’autres IA chargées chacune d’une partie de la mission. Le futur responsable travaillera avec les équipes de Siri et des Apple Foundation Models, les modèles d’IA développés par Apple.

Cupertino promet que son agent travaillera « en toute confidentialité ». Elle veut placer sa sécurité « au cœur de la conception », selon MacRumors. Dès qu’il exécute du code ou utilise vos identifiants, elle réclame « des modèles d’autorisation solides, un bac à sable et de la transparence ». Dans un bac à sable, l’agent fonctionne à l’écart du reste du système, ce qui limite les dégâts en cas d’erreur.

Début novembre, Bloomberg révélait que John Ternus, le nouveau PDG d’Apple, avait pressé à huis clos Craig Federighi, le patron du logiciel, d’accélérer sur l’IA. Selon Mark Gurman, Siri pourrait se rapprocher d’un agent dès l’an prochain. Le journaliste prédisait en juin qu’Apple finirait par bâtir un système capable de piloter seul l’iPhone, l’iPad et le Mac.

Pour Gizmodo, qui a relayé l’information, l’offre décrit davantage de la liste de souhaits que d'un produit, avec des fonctions reprises des agents concurrents. En France, rien ne garantit que vous en profiterez à son lancement. Siri AI, sorti cette année, n’est toujours pas disponible sur iPhone et iPad dans l’Union européenne.