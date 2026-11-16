Avec tvOS 27.2.1, Apple apporte Siri AI aux Apple TV 4K de 2021 et 2022. Une bonne nouvelle pour ceux souhaitant prolonger leur box TV, même si cette nouveauté reste inaccessible en France.
Pas besoin de remplacer son boîtier pour profiter du nouveau Siri AI. Alors que la dernière Apple TV 4K arrive dans les salons, Apple ouvre aussi son assistant aux deux générations précédentes. La mise à jour est disponible depuis le vendredi 13 novembre, mais son installation ne suffira pas à débloquer l’IA chez nous. L’explication se trouve du côté de l’iPhone.
Les anciennes Apple TV profitent aussi du nouveau Siri
Comme le rapporte MacRumors, tvOS 27.2.1 active la compatibilité avec Siri AI sur les Apple TV 4K de deuxième et troisième générations. Les modèles commercialisés en 2021 et 2022 rejoignent ainsi le nouveau boîtier, qui bénéficie déjà de l’assistant avec une version spécifique de tvOS 27.2.
Apple promet une meilleure compréhension des demandes, des suggestions tenant compte du contexte personnel, notamment avec la récente introduction des profils utilisateurs sur tvOS, et des réponses à des questions dépassant la simple recherche d’un film ou d’une série.
Mais cette compatibilité ne signifie pas que les anciens boîtiers exécutent seuls toutes ces fonctions. De la même manière que pour la configuration, Siri AI nécessite un iPhone ou un iPad associé, compatible avec Apple Intelligence et sur lequel le nouvel assistant est activé. Si votre iPhone est trop vieux, il faudra donc en changer pour bénéficier de la meilleure expérience sur l’écran du salon.
Il faut également distinguer logiciel et matériel. La mise à jour n’ajoute évidemment pas aux anciens modèles les microphones intégrés à la nouvelle génération, qui permettent de s’adresser directement au boîtier à distance. La télécommande restera le seul point d’accès à Siri, sauf à utiliser votre iPhone comme « zapette » de luxe.
En France, la mise à jour garde tout de même un intérêt
Cette dépendance à l’iPhone et à l’iPad explique la limite géographique. Comme pour l’ouverture de Siri AI aux applications tierces, l’indisponibilité de l’assistant sur ces appareils dans l’Union européenne empêche d’en profiter sur l’Apple TV. Changer de génération de boîtier ne résout donc pas le problème.
Les utilisateurs français ont néanmoins une raison d’installer tvOS 27.2.1. La fiche de sécurité publiée par Apple recense sept vulnérabilités corrigées, concernant notamment Bluetooth, AirPlay et l’accès aux données personnelles.
Certaines pouvaient permettre à un appareil Bluetooth malveillant de s’appairer sans intervention de l’utilisateur. D’autres autorisaient le contournement des limites de tentatives de codes d’appairage, à portée Bluetooth ou depuis le même réseau pour AirPlay. Apple ne signale pas d’exploitation active de ces failles dans cette fiche.
Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels. Siri AI attendra encore pour les utilisateurs français ; les correctifs, eux, sont déjà disponibles.