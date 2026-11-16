Comme le rapporte MacRumors, tvOS 27.2.1 active la compatibilité avec Siri AI sur les Apple TV 4K de deuxième et troisième générations. Les modèles commercialisés en 2021 et 2022 rejoignent ainsi le nouveau boîtier, qui bénéficie déjà de l’assistant avec une version spécifique de tvOS 27.2.

Apple promet une meilleure compréhension des demandes, des suggestions tenant compte du contexte personnel, notamment avec la récente introduction des profils utilisateurs sur tvOS, et des réponses à des questions dépassant la simple recherche d’un film ou d’une série.

Mais cette compatibilité ne signifie pas que les anciens boîtiers exécutent seuls toutes ces fonctions. De la même manière que pour la configuration, Siri AI nécessite un iPhone ou un iPad associé, compatible avec Apple Intelligence et sur lequel le nouvel assistant est activé. Si votre iPhone est trop vieux, il faudra donc en changer pour bénéficier de la meilleure expérience sur l’écran du salon.

Il faut également distinguer logiciel et matériel. La mise à jour n’ajoute évidemment pas aux anciens modèles les microphones intégrés à la nouvelle génération, qui permettent de s’adresser directement au boîtier à distance. La télécommande restera le seul point d’accès à Siri, sauf à utiliser votre iPhone comme « zapette » de luxe.