Une évolution bienvenue pour un appareil qui occupe déjà une place importante dans l’écosystème domestique du constructeur. Il suffit désormais de s’adresser au boîtier pour rechercher un programme ou contrôler ses accessoires connectés compatibles.

Cette nouveauté accompagne l’arrivée de Siri AI, la nouvelle génération de l’assistant vocal d’Apple. Celui-ci promet une meilleure compréhension des demandes formulées naturellement, ainsi que des réponses personnalisées grâce aux informations disponibles sur l’iPhone de l’utilisateur. Sur l’Apple TV, les réponses sont affichées à l’écran plutôt que prononcées à voix haute.