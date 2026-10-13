Après quatre ans d’attente, Apple vient enfin de présenter une nouvelle génération de son Apple TV 4K. Plus puissant et désormais équipé pour Siri AI, le petit boîtier noir veut aussi devenir un élément central de la maison connectée.
Il était temps. Depuis 2022, Apple n’avait pas touché à son boîtier multimédia, pourtant régulièrement cité parmi les meilleurs appareils pour profiter de ses films et séries sur grand écran. Le constructeur profite de son événement « Welcome Home », organisé ce mardi 13 octobre, pour lui offrir une quatrième génération. Au programme, un nouveau processeur, une connectivité revue et surtout une intégration bien plus poussée de Siri. Les rumeurs de ces derniers jours avaient vu juste sur plusieurs points, mais Apple a aussi réservé quelques précisions importantes, notamment concernant la télécommande. De quoi donner un peu de relief à une gamme qui commençait sérieusement à prendre la poussière.
Siri AI s’invite dans le salon, sans avoir besoin de la télécommande
La principale nouveauté concerne l’arrivée de microphones directement intégrés à l’Apple TV 4K. Comme le confirme Apple dans son annonce officielle, il devient possible d’interroger Siri à distance, sans maintenir le bouton de la télécommande ou posséder un HomePod.
Une évolution bienvenue pour un appareil qui occupe déjà une place importante dans l’écosystème domestique du constructeur. Il suffit désormais de s’adresser au boîtier pour rechercher un programme ou contrôler ses accessoires connectés compatibles.
Cette nouveauté accompagne l’arrivée de Siri AI, la nouvelle génération de l’assistant vocal d’Apple. Celui-ci promet une meilleure compréhension des demandes formulées naturellement, ainsi que des réponses personnalisées grâce aux informations disponibles sur l’iPhone de l’utilisateur. Sur l’Apple TV, les réponses sont affichées à l’écran plutôt que prononcées à voix haute.
Il faudra cependant patienter pour profiter pleinement de ces fonctions en France. Siri AI reste pour le moment proposé en bêta dans plusieurs pays anglophones, sans calendrier précis pour sa disponibilité en français sur tvOS.
Autre changement important, Apple abandonne la puce A15 Bionic de la génération précédente au profit de l’A19. Le constructeur ajoute également le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, tout en conservant la prise en charge des protocoles Matter et Thread pour les équipements domotiques compatibles, sans oublier les 128 Go de stockage pour installer les applications.
Une nouvelle télécommande et une Apple TV toujours plus connectée
L’autre nouveauté concerne la Siri Remote. Bonne nouvelle pour ceux qui passent régulièrement plusieurs minutes à la chercher entre les coussins du canapé : Apple améliore sensiblement sa localisation depuis l'iPhone.
Contrairement aux premières rumeurs, la nouvelle télécommande ne dispose toutefois pas d’un haut-parleur pour la faire sonner. Apple privilégie une technologie de localisation Bluetooth plus précise, permettant de retrouver l’accessoire lorsqu’il a décidé de disparaître dans un recoin du salon. Une amélioration bienvenue, même si une simple alerte sonore aurait sans doute été plus pratique.
La nouvelle Apple TV 4K peut également fonctionner avec quatre enceintes HomePod compatibles pour constituer un système audio multicanal, avec un calibrage automatique du rendu sonore. Une possibilité intéressante pour les utilisateurs déjà équipés, même si elle suppose un investissement conséquent en enceintes.
Reste la question du prix, et cette fois, l’addition commence sérieusement à piquer. La nouvelle Apple TV 4K est proposée à 349 € en France, soit 50 € de plus que la version 128 Go précédente, dont le prix avait déjà grimpé de 110 € durant l’été. En quelques mois, le boîtier multimédia d’Apple s’est donc éloigné des tarifs qui avaient fait son succès. Les précommandes ouvrent ce 13 octobre, pour une commercialisation annoncée le 13 novembre.
Avec sa puce A19, Siri AI et ses nouvelles fonctions domotiques, Apple possède de solides arguments pour justifier cette montée en gamme. Mais à 349 €, difficile de présenter encore l’Apple TV comme un petit accessoire que l’on glisse sous son téléviseur sans trop réfléchir. Il faudra désormais être particulièrement convaincu par l’écosystème Apple pour accepter de passer à la caisse.