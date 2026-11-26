2027 ne sera pas l'année du sourire pour les constructeurs de smartphone, si l'on en croit ce rapport chinois de Jieman News, qui s'appuie sur des sources directes auprès de la chaîne d'approvisionnement, et dont PhoneArena se fait l'écho.

Les fabricants s'attendent en effet à voir leurs ventes reculer l'année prochaine. Pour Apple, la baisse attendue est de 5,6%, avec des ventes qui passeront de 233 à 220 millions en 2027. Pour le concurrent Samsung, c'est encore plus sec, puisque le recul calculé serait là de 9,5%, avec un passage de 232 à 210 millions d'unités l'an prochain.