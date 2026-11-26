L'ensemble du marché du smartphone s'attend à une baisse des ventes l'an prochain. Mais ça ne sera pas le même genre de recul selon la marque !
Cette année a été compliquée pour la majorité des fabricants de smartphone, qui ont vu leur facture augmenter à la production à cause des prix de plus en plus délirants des composants mémoires. Résultats, ils ont dû augmenter leur prix, et leurs ventes en ont elles pâti. Et la tendance ne devrait clairement pas aller en s'améliorant l'année prochaine !
Apple revoit un peu à la baisse ses objectifs de 2027, Samsung est moins optimiste encore
2027 ne sera pas l'année du sourire pour les constructeurs de smartphone, si l'on en croit ce rapport chinois de Jieman News, qui s'appuie sur des sources directes auprès de la chaîne d'approvisionnement, et dont PhoneArena se fait l'écho.
Les fabricants s'attendent en effet à voir leurs ventes reculer l'année prochaine. Pour Apple, la baisse attendue est de 5,6%, avec des ventes qui passeront de 233 à 220 millions en 2027. Pour le concurrent Samsung, c'est encore plus sec, puisque le recul calculé serait là de 9,5%, avec un passage de 232 à 210 millions d'unités l'an prochain.
Les constructeurs chinois ont des objectifs beaucoup plus bas pour l'an prochain
Pourtant, les deux leaders incontestés du secteur du smartphone peuvent encore se considérer comme chanceux. Car le même rapport nous indique que les fabricants chinois, qui ne bénéficient pas de la notoriété de marque des deux entreprises sus-citées, affichent des objectifs en chute libre pour l'année 2027.
Oppo va ainsi devoir faire avec une baisse de 14% (avec 90 millions d'unités au programme pour 2027) quand Huawei suit avec 16% de recul (moins de 50 millions d'appareils prévus l'an prochain). Derrière, c'est presque un effondrement, Xiaomi s'attendant à encaisser une baisse des ventes de 25% (à 90 millions d'unités), et Vivo fermant la marche, avec une réduction de 29% (60 millions d'unités en 2027). On ne chantera pas beaucoup dans le secteur du smartphone l'année prochaine !