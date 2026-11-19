Sur le S26 Ultra, Samsung pousse l’idée un cran plus loin. Le filtre de confidentialité intégré à la dalle, que nous avions essayé lors de notre test, rend l’écran plus difficile à lire de côté. Comme le détaille SamMobile, une seule option permet désormais de le déclencher à l’ouverture de n’importe quelle appli verrouillée. Il reste actif si vous déployez le volet de notifications ou les réglages rapides pendant que vous utilisez l’appli. Pratique pour lire ses messages dans un métro bondé.

Ce réglage d’affichage est propre au S26 Ultra. Le verrouillage des applis, lui, fait partie de la bêta proposée à toute la série Galaxy S26. Samsung a annoncé son ouverture le 18 novembre dans plusieurs pays, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec une inscription via Samsung Members. La France ne figure pas parmi les marchés cités et Samsung n’a pas encore donné de date pour la version finale.

On pourra donc tendre son Galaxy pour montrer une photo sans surveiller la prochaine notification. Pour le doigt qui fait défiler les trois photos suivantes, il faudra encore négocier.