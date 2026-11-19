Avec la bêta de One UI 9.5, Samsung permet enfin de verrouiller ses applications une par une sans passer par le Dossier sécurisé. Vous pourrez ainsi prêter votre Galaxy déjà déverrouillé tout en gardant vos messages ou votre appli bancaire derrière une empreinte ou un code.
On tend son téléphone à quelqu’un pour lui montrer une photo et, d’un coup, toute la maison est ouverte. Sur les Galaxy, Samsung propose depuis longtemps un Dossier sécurisé pour isoler des applications et des fichiers. C’est pratique quand on veut séparer des contenus, un peu moins quand on veut simplement ajouter un verrou à la messagerie qu’on utilise tous les jours. On avait déjà repéré ce verrouillage dans une version interne de One UI 9.5 en août. Il est désormais accessible aux bêta-testeurs.
Un verrou pour chaque appli, même quand le Galaxy est déverrouillé
Vous choisissez les applications à protéger et elles restent à leur place sur le téléphone. Quand quelqu’un essaie d’en ouvrir une, One UI demande une authentification, même si l’écran est déjà déverrouillé. On peut utiliser la biométrie ou la méthode de déverrouillage du téléphone, qu’il s’agisse d’un code PIN, d’un schéma ou d’un mot de passe.
Le verrou sert aussi quand l’appli est fermée. Le contenu de ses notifications est masqué et ses widgets disparaissent de l’écran d’accueil. C’est un détail qui compte pour une messagerie. Quel intérêt de protéger l’ouverture de l’appli si le début du dernier message s’affiche encore pendant que quelqu’un d’autre tient le téléphone ? Xiaomi propose le verrouillage individuel depuis des années et Apple l’a ajouté avec iOS 18. Samsung comble enfin ce retard.
Le Galaxy S26 Ultra peut aussi activer son filtre d’écran
Sur le S26 Ultra, Samsung pousse l’idée un cran plus loin. Le filtre de confidentialité intégré à la dalle, que nous avions essayé lors de notre test, rend l’écran plus difficile à lire de côté. Comme le détaille SamMobile, une seule option permet désormais de le déclencher à l’ouverture de n’importe quelle appli verrouillée. Il reste actif si vous déployez le volet de notifications ou les réglages rapides pendant que vous utilisez l’appli. Pratique pour lire ses messages dans un métro bondé.
Ce réglage d’affichage est propre au S26 Ultra. Le verrouillage des applis, lui, fait partie de la bêta proposée à toute la série Galaxy S26. Samsung a annoncé son ouverture le 18 novembre dans plusieurs pays, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec une inscription via Samsung Members. La France ne figure pas parmi les marchés cités et Samsung n’a pas encore donné de date pour la version finale.
On pourra donc tendre son Galaxy pour montrer une photo sans surveiller la prochaine notification. Pour le doigt qui fait défiler les trois photos suivantes, il faudra encore négocier.