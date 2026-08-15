Une build interne de One UI 9.5 révèle l’arrivée d’un verrouillage d’application natif directement accessible depuis le tiroir d’applications. Une fonctionnalité de base que les téléphones Galaxy n’avaient, étrangement, jamais proposée aussi simplement jusqu’ici.
Samsung a bâti la réputation de son interface One UI sur un niveau de personnalisation rarement égalé, avec des outils comme Good Lock qui permettent d’ajuster presque tous les aspects du système. Un détail pourtant basique manquait étrangement à l’appel : la possibilité de verrouiller une application individuelle en quelques secondes, sans passer par un dossier sécurisé dédié. Une fuite repérée dans une build non publiée de One UI 9.5 laisse penser que cette lacune touche enfin à sa fin.
Un cadenas accessible directement depuis le tiroir d’applications
D’après le chercheur Fahad Ali Javed, qui a mis la main sur cette version de test tournant sur un Galaxy S26, la manipulation se limiterait à un appui prolongé sur l’icône d’une application pour faire apparaître un bouton en forme de cadenas. Une fois activé, l’accès à l’application se retrouve protégé par la même méthode d’authentification déjà utilisée pour déverrouiller le téléphone, biométrie ou schéma de verrouillage compris.
La protection irait au-delà du simple blocage de l’ouverture. Les widgets et raccourcis associés à une application verrouillée disparaîtraient purement et simplement de l’écran d’accueil, tandis que le contenu de ses notifications resterait masqué. Le contenu généré par ces applications pourrait néanmoins rester accessible à d’autres applications disposant déjà des autorisations nécessaires pour le consulter.
Cette approche tranche nettement avec le Dossier sécurisé, la solution actuellement proposée par Samsung pour ce type de besoin. Celui-ci crée un environnement cloisonné distinct, dans lequel il faut déplacer manuellement applications, fichiers, photos et comptes derrière une couche d’authentification supplémentaire, une démarche nettement plus contraignante pour un usage quotidien.
Une fonction qui rappelle un système similaire chez Google
Selon Android Authority, cette implémentation présenterait des similitudes frappantes avec la fonction App Lock récemment repérée dans les versions Canary d’Android 17, avec des restrictions comparables appliquées aux notifications, widgets et autres accès au contenu. Une convergence qui n’a rien d’exceptionnel, tant les deux écosystèmes empruntent régulièrement des idées l’un à l’autre au fil des mises à jour.
Apple propose de son côté sur iPhone le même type de dispositif, permettant à un utilisateur de cacher une application et les notifications dans un dossier d’applications « Masquées », protégé par Face ID. La fonction a été introduite en septembre 2024 avec iOS 18.
Pour l’heure, tout ceci relève encore de la spéculation : One UI 9.5 n'a fait l’objet d’aucune annonce officielle de la part de Samsung, et seule une build interne a filtré sur un Galaxy S26. La prochaine grande mise à jour du système devrait vraisemblablement accompagner le lancement de la gamme Galaxy S27, attendue début 2027, avant de rejoindre progressivement les appareils plus anciens éligibles à la mise à jour.
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