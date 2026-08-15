Selon Android Authority, cette implémentation présenterait des similitudes frappantes avec la fonction App Lock récemment repérée dans les versions Canary d’Android 17, avec des restrictions comparables appliquées aux notifications, widgets et autres accès au contenu. Une convergence qui n’a rien d’exceptionnel, tant les deux écosystèmes empruntent régulièrement des idées l’un à l’autre au fil des mises à jour.

Apple propose de son côté sur iPhone le même type de dispositif, permettant à un utilisateur de cacher une application et les notifications dans un dossier d’applications « Masquées », protégé par Face ID. La fonction a été introduite en septembre 2024 avec iOS 18.

Pour l’heure, tout ceci relève encore de la spéculation : One UI 9.5 n'a fait l’objet d’aucune annonce officielle de la part de Samsung, et seule une build interne a filtré sur un Galaxy S26. La prochaine grande mise à jour du système devrait vraisemblablement accompagner le lancement de la gamme Galaxy S27, attendue début 2027, avant de rejoindre progressivement les appareils plus anciens éligibles à la mise à jour.