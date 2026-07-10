Samsung s'apprête à enrichir Good Lock de deux fonctions attendues depuis longtemps par les utilisateurs de smartphones Galaxy. Le module Home Up va accueillir un dock d'applications personnalisable et un système de gestes multi-doigts, le tout à quelques jours du Galaxy Unpacked du 22 juillet.
La bêta de One UI 9 tourne déjà sur les Galaxy S26 depuis quelque temps, et Samsung continue d'y intégrer de nouvelles options via ses modules Good Lock. Home Up, l'un des plus populaires de la suite, est le prochain sur la liste. Deux fonctionnalités inédites sont en phase de test et devraient être déployées dans les prochains jours selon Galaxy Techie. La première transforme l'apparence du dock d'applications en bas d'écran, tandis que la seconde ouvre quant à elle la porte à des raccourcis gestuels entièrement configurables.
One UI 9 : un dock d’applications bien plus personnalisable
Baptisée Favourites background, la première nouveauté donnera aux utilisateurs la possibilité de modifier en profondeur l’apparence de la zone située en bas de l’écran d’accueil, où sont regroupées les applications favorites.
Il serait tout d'abord possible d’ajuster le flou et l’ombre, de choisir une couleur de fond ou une image, de modifier le niveau de transparence, mais également de jouer sur l’arrondi des angles et les espacements horizontaux et verticaux. Home Up proposerait par ailleurs plusieurs styles prédéfinis, parmi lesquels Solid colour, Soft tile, Colour tile, Mint flow, Blush flow, Wave flow, Pastel brush et Metal. Une option Custom image permettrait enfin d’utiliser une image choisie par l’utilisateur.
Home Up étendrait ainsi ses possibilités de personnalisation à une nouvelle partie de l’écran d’accueil. Les utilisateurs pourraient modifier l’apparence du dock sans toucher au reste de leur interface et choisir entre les différents styles proposés ou leur propre image.
Jusqu’à 36 combinaisons de gestes à plusieurs doigts
La seconde nouveauté concerne les commandes gestuelles. Home Up devrait accueillir des gestes à plusieurs doigts auxquels l’utilisateur pourra associer différentes actions. Le système se distingue de One Hand Operation+ et pourrait, par exemple, permettre de réaliser une capture d’écran avec un balayage de trois doigts vers le bas.
Selon Ice Universe, jusqu’à 36 combinaisons différentes seraient prises en charge. Les gestes pourraient mobiliser de deux à cinq doigts, avec des balayages vers la gauche, la droite, le haut ou le bas, des pincements vers l’intérieur ou l’extérieur, ainsi que des pressions simples, doubles ou prolongées. Au total, pas moins de 27 actions seraient disponibles.
Samsung prévoirait également plusieurs réglages complémentaires. L’utilisateur pourrait ajuster la distance du balayage afin de modifier la sensibilité du geste, ajouter un effet lumineux personnalisable ou activer un retour par vibration. Il serait aussi possible d’autoriser ces commandes en plein écran, de les désactiver sur le pavé numérique du téléphone ou d’exclure certaines applications. Pour le volume et la luminosité, les gestes continus permettraient d’ajuster le niveau sans avoir à retirer le doigt de l’écran entre deux mouvements.