Baptisée Favourites background, la première nouveauté donnera aux utilisateurs la possibilité de modifier en profondeur l’apparence de la zone située en bas de l’écran d’accueil, où sont regroupées les applications favorites.

Il serait tout d'abord possible d’ajuster le flou et l’ombre, de choisir une couleur de fond ou une image, de modifier le niveau de transparence, mais également de jouer sur l’arrondi des angles et les espacements horizontaux et verticaux. Home Up proposerait par ailleurs plusieurs styles prédéfinis, parmi lesquels Solid colour, Soft tile, Colour tile, Mint flow, Blush flow, Wave flow, Pastel brush et Metal. Une option Custom image permettrait enfin d’utiliser une image choisie par l’utilisateur.

Home Up étendrait ainsi ses possibilités de personnalisation à une nouvelle partie de l’écran d’accueil. Les utilisateurs pourraient modifier l’apparence du dock sans toucher au reste de leur interface et choisir entre les différents styles proposés ou leur propre image.