Si un utilisateur indique que son téléphone ne se connecte plus à son réseau Wi-Fi domestique, d'autres réseaux enregistrés fonctionnent alors parfaitement bien.

De même, pour un utilisateur, le smartphone accepte les réseaux en 2,4 GHz, mais tel un aspirateur robot ou une caméra connectée, il ne prend pas en charge les réseaux en 5 GHz. Pour le propriétaire d'un Galaxy Z Fold 7, le Wi-Fi fonctionne, mais les appels via son opérateur, non.