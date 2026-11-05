Entre les pannes avec Android Auto et maintenant des pannes de réseau comme de Wi-Fi, One UI 9 a un arrière-goût de surcouche pas correctement terminée pour Samsung, qui essuie de nouveaux problèmes avec son logiciel.
Samsung déploie depuis quelques mois la version stable de One UI 9 sur ses smartphones Galaxy. La mise à jour apporte plusieurs nouveautés et ajoute certaines fonctions Galaxy AI à d'anciens modèles haut de gamme de la marque. Mais cette version semble victime de nombreux bugs majeurs. Plusieurs utilisateurs signalent des problèmes de connectivité après le passage à One UI 9.
Un Wi-Fi qui se coupe de façon aléatoire
Après un bug de connectivité avec Android Auto précédemment signalé, Samsung semble toujours victime de soucis de connectivité. Les signalements concernent d'abord le Wi-Fi, qui semble être le problème le plus fréquent. Plusieurs utilisateurs expliquent que leur téléphone se connecte normalement à un réseau, puis se déconnecte sans raison apparente en affichant un message « échec de la connexion ». Redémarrer l'appareil ou activer puis désactiver le mode avion rétablit la situation, mais seulement temporairement : la connexion saute de nouveau au bout de quelques heures.
Si un utilisateur indique que son téléphone ne se connecte plus à son réseau Wi-Fi domestique, d'autres réseaux enregistrés fonctionnent alors parfaitement bien.
De même, pour un utilisateur, le smartphone accepte les réseaux en 2,4 GHz, mais tel un aspirateur robot ou une caméra connectée, il ne prend pas en charge les réseaux en 5 GHz. Pour le propriétaire d'un Galaxy Z Fold 7, le Wi-Fi fonctionne, mais les appels via son opérateur, non.
Un utilisateur assure avoir résolu le problème en se rendant dans Options pour les développeurs > Connectivity Labs, puis en désactivant le mode Wi-Fi 7. Cette piste a toutefois ses limites : d'autres utilisateurs indiquent que l'option Wi-Fi 7 n'apparaît tout simplement pas sur leur téléphone.
Données mobiles et carte SIM également concernées
Le souci ne viendrait pas que du Wi-Fi 7. En effet, des utilisateurs signalent aussi des difficultés avec les données mobiles en 5G. Sur les forums de la communauté Samsung, certains racontent que leur téléphone ne réussit pas à se connecter au réseau mobile et que les applications ne se chargent qu'en Wi-Fi.
- Qualité de l'écran
- L'interface OneUI 7.0
- 6 ans de support logiciel + patches de sécurité
- Le design simple et tout en finesse
- Les performances musclées
- Un logiciel clean, très nombreuses fonctions exclusives
D'après ces témoignages, ni la réinitialisation des paramètres réseau, ni l'activation du mode avion, ni même le retrait et la réinsertion de la carte SIM ne changent quelque chose. Si un modérateur de la communauté Samsung sur les forums a conseillé de faire une réinitialisation globale du smartphone, pour un utilisateur, ça n'aurait eu aucun effet.
La détection de la carte SIM est elle aussi mise en cause. Un utilisateur de Reddit explique que son Galaxy A56 ne reconnaît plus aucune de ses deux cartes SIM depuis le passage à One UI 9, et qu'un test de diagnostic indique qu'aucune carte n'est insérée. Des problèmes similaires sont indiqués sur les Galaxy A36, Galaxy A52s et Galaxy S24+.
L'origine du problème ? Inconnue
La cause de ces dysfonctionnements n'est pas claire. Une défaillance matérielle ne peut pas être exclue, mais le nombre d'appareils touchés juste après la mise à jour rend un bug logiciel nettement plus probable.
À ce stade, aucune solution solide qui comblerait vraiment ces problèmes n'a été identifiée. Les manipulations qui fonctionnent ne règlent la situation que de façon provisoire.