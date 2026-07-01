Vous avez un smartphone Samsung d'entrée de gamme ? Bonne nouvelle, Samsung serait en train de tester One UI 9 sur quelques modèles les moins onéreux de sa gamme.
Le déploiement de One UI 9.0, la prochaine version de la surcouche Android de Samsung, avance à grands pas. Si la bêta publique reste pour l'instant réservée aux Galaxy S26, le constructeur coréen mène en parallèle des tests internes sur un nombre croissant de smartphones, y compris des modèles d'entrée de gamme.
One UI 9 disponible sur des smartphones entrée de gamme ?
Plusieurs smartphones peu onéreux ont récemment été repérés sur les serveurs de test de Samsung avec un firmware One UI 9.0, notamment les Galaxy A07, A17 et A16.
- Excellent écran
- Performances globales
- One UI 8.5 et les agents IA
Leur présence sur ces serveurs ne signifie pas pour autant qu'ils recevront la mise à jour plus tôt que prévu. Ces phases de test servent avant tout à donner aux équipes le temps nécessaire pour développer et stabiliser le logiciel. Ce, afin d'éviter ou du moins de limiter drastiquement les bugs au moment du déploiement officiel.
Une vingtaine d'appareils éligibles
Au total, Samsung testerait actuellement One UI 9.0 en interne sur plus d'une vingtaine d'appareils. La liste couvre un large spectre de la gamme Galaxy :
- Série Galaxy S : S25, S25+, S25 Ultra, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+ et S23 Ultra.
- Série Galaxy Z : Z Fold 7 et Z Flip 7.
- Série Galaxy A : A57, A56, A55, A54, A35, A34, A25, A24, A17, A16 et A07.
- Série Galaxy Tab S : Tab S11, Tab S11 Ultra, Tab S10+ et Tab S10 Ultra.
Une sortie liée à l'annonce des prochains pliables
Du côté du programme bêta public, Samsung pourrait prochainement l'ouvrir à d'autres appareils, dont la série Galaxy S25.
En revanche, les téléphones d'entrée de gamme ne devraient pas en bénéficier. Ces derniers recevront directement la version stable de One UI 9.0, dont le déploiement est attendu en parallèle de la présentation des nouveaux smartphones pliables lors du prochain événement Galaxy Unpacked, qui devrait se dérouler courant juillet.