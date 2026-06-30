L'une des évolutions les plus notables concernerait l'autonomie et la vitesse de recharge. La capacité de la batterie passerait de 4 400 mAh à 4 800 mAh, soit une augmentation de 400 mAh très appréciable.

Avec ceci, une réponse aux critiques répétées sur la gamme Fold, une charge qui passerait de 25 à 45 watts. Si ce n'est pas les charges 80 watts de certains smartphones chinois, c'est déjà mieux.