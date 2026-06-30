Votre Galaxy Z Fold 7 charge lentement et sa batterie ne tient pas aussi longtemps qu'espéré ? Samsung prévoit enfin de corriger cela, en mettant un coup de boost à la vitesse de charge, mais aussi en gonflant la batterie.
Des informations sur le prochain smartphone pliable de Samsung ont circulé sur 𝕏, publiées par le compte SamMobile. Samsung se serait enfin décidé à maximiser la batterie, ainsi que la vitesse de charge de son prochain smartphone pliable. Une nouveauté à laquelle on ne pense pas de prime abord, mais en réalité plus importante qu'on ne le croit.
Les prochains pliables de Samsung attendus pour juillet
Samsung a pris l'habitude de présenter ses smartphones pliants haut de gamme au cours du mois de juillet. Cette année, la marque préparerait trois modèles : le Galaxy Z Flip 8, le Galaxy Z Fold 8 et, pour la première fois, un Galaxy Z Fold 8 Ultra.
Si le Galaxy Z Fold 8 classique ne serait pas fondamentalement différent des versions précédentes, la version Ultra adopterait un look moins haut et plus large.
Un format repensé pour le Z Fold 8 Ultra
Selon la fuite, le Galaxy Z Fold 8 Ultra serait doté d'un écran extérieur de 5,5 pouces avec un ratio 16:10, et d'un écran intérieur de 7,6 pouces avec un ratio d'affichage 4:3. Les deux dalles seraient des écrans OLED à 120 Hz.
- Design
- Ecrans (qualité d'image + ratio)
- OneUI 8.0 + Galaxy AI
- Ecran externe
- Qualité photo & vidéo en bonne luminosité
- Galaxy AI efficace
Le passage à un ratio 4:3 pour l'écran principal rapprocherait davantage le téléphone d'une tablette compacte, une configuration jugée plus adaptée à la lecture, à la navigation web, à la gestion de documents et au multitâche. Ce changement de format intervient alors qu'Apple serait également en train de préparer son premier iPhone pliable, qui adopterait, selon les rumeurs, un format similaire avec un écran intérieur en 4:3.
Le téléphone pèserait 201 grammes, soit moins que son prédécesseur, mais afficherait une épaisseur de 9,7 mm une fois replié. C'est 1 millimètre de plus que sur le Z Fold 7.
Performances et appareil photo prévus
Sous le capot, le Galaxy Z Fold 8 tournerait sur un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, accompagné de 12 Go de RAM et d'une capacité de stockage pouvant aller jusqu'à 1 To.
Du côté de la photo, la configuration se limiterait à deux capteurs arrière : un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle de 50 mégapixels. Des rendus de coques récemment publiés montrent effectivement deux ouvertures à l'arrière, ce qui rend peu probable la présence d'un téléobjectif dédié sur ce modèle.
Enfin de la charge (un peu plus) rapide
L'une des évolutions les plus notables concernerait l'autonomie et la vitesse de recharge. La capacité de la batterie passerait de 4 400 mAh à 4 800 mAh, soit une augmentation de 400 mAh très appréciable.
Avec ceci, une réponse aux critiques répétées sur la gamme Fold, une charge qui passerait de 25 à 45 watts. Si ce n'est pas les charges 80 watts de certains smartphones chinois, c'est déjà mieux.
Le Galaxy Z Flip 8, en revanche, resterait selon ces mêmes informations cantonné à une charge de 25 W, sans amélioration sur ce point.