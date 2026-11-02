Pour étayer ce souci en rapport potentiel avec One UI 9, un propriétaire de Galaxy S25 Edge a tenté de connecter son véhicule à Android Auto avec deux Samsung Galaxy restés sous One UI 8.5, sans difficulté. En revanche, après la mise à jour d'un Galaxy S24 Ultra sous One UI 9, les problèmes ont commencé. Si ce problème isolé ne suffit pas à lui seul à expliquer une panne massive, Google a répondu à la plainte d'un utilisateur de Galaxy A55 pour le même problème.