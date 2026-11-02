Votre smartphone Samsung ne se connecte plus à Android Auto en voiture ? C'est sans doute normal. Google semble être en train d'identifier le problème, un correctif devrait être apporté dans les jours à venir.
Certains propriétaires de smartphones Samsung Galaxy signalent des problèmes avec Android Auto depuis quelques jours. L'arrivée de ces soucis coïncide avec le passage à One UI 9, la nouvelle version de la surcouche de Samsung, basée sur Android 17. Si Google a pris connaissance de ces signalements, l'origine du problème n'est pas encore indiquée.
Des connexions qui échouent, ou se coupent
Les utilisateurs concernés décrivent deux types de problèmes. D'une part, Android Auto qui refuserait catégoriquement de se connecter au système du véhicule, et d'autre part, des déconnexions répétées en cours d'utilisation. Le problème ne semble pas être lié à un seul modèle de smartphone Samsung, mais ne semble pas être généralisé non plus. Sur les forums communautaires de Samsung, un propriétaire explique qu'Android Auto a cessé de fonctionner après la mise à jour vers One UI 9.
Toutefois, sur Reddit, si d'autres utilisateurs font état de problèmes semblables, pour certains, Android Auto fonctionne sans aucun problème chez eux.
La dernière mise à jour en cause ? Google enquête
Pour étayer ce souci en rapport potentiel avec One UI 9, un propriétaire de Galaxy S25 Edge a tenté de connecter son véhicule à Android Auto avec deux Samsung Galaxy restés sous One UI 8.5, sans difficulté. En revanche, après la mise à jour d'un Galaxy S24 Ultra sous One UI 9, les problèmes ont commencé. Si ce problème isolé ne suffit pas à lui seul à expliquer une panne massive, Google a répondu à la plainte d'un utilisateur de Galaxy A55 pour le même problème.
Le groupe a confirmé que l'équipe d'Android Auto avait bien reçu le signalement et l'avait transmis en interne.
Google n'a toutefois pas encore indiqué si l'enquête interne pour identifier le problème était terminée et si One UI 9 était la cause du problème.
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Un sentiment de déjà-vu
Android Auto a déjà rencontré des problèmes similaires. Des déconnexions intempestives en mode sans-fil avaient déjà été signalées, notamment sur le Galaxy A55, bien avant la mise à jour vers One UI 9. Reste-t-il encore à savoir si c'est un ancien problème qui refait surface, ou si c'est une conséquence directe de la dernière mise à jour de Samsung.
Les utilisateurs doivent en attendant continuer à chercher une solution par eux-mêmes, en attendant un correctif de la part de Google, et une potentielle mise à jour transmise à Samsung.