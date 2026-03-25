Les témoignages ont d'abord afflué sur les forums Samsung. Les propriétaires de Galaxy S26, surtout la version Ultra, décrivaient un scénario identique : connexion, déconnexion après quelques minutes, reconnexion, nouvelle coupure. La boucle était sans fin, en filaire comme en sans fil.

Comble, les Google Pixel n'ont pas été épargnés. Après la mise à jour de mars 2026, les Pixel 8, 9a, 9 Pro XL et Pixel 10 exigeaient un déverrouillage manuel à chaque branchement USB. Le coupable probable : la fonctionnalité « Advanced Protection » d'Android 16. Cette couche de sécurité bloque les connexions USB non autorisées. Le problème, c'est qu'elle bloque aussi Android Auto.