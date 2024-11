En effet, parmi les correctifs et autres optimisations incluses avec la mise à jour de novembre signée Samsung, on retrouve une optimisation de la fonction Auto Blocker, qui permet notamment de verrouiller automatiquement l'accès USB et de réserver ce dernier uniquement à la recharge.

Et c'est précisément cette fonctionnalité qui est à l'origine d'un dysfonctionnement d'Android Auto. En effet, avec le durcissement de son Auto Blocker, Samsung sécurise les smartphones… mais bloque également certaines fonctions, comme c'est le cas ici.