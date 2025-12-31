Le premier réglage s'appelle « Passer aux données mobiles ». Accessible depuis le menu Connexions puis Wi-Fi dans les paramètres, il détecte automatiquement lorsque le réseau sans fil devient trop lent ou instable. L'appareil bascule alors vers les données cellulaires pour maintenir la connexion active. Dès que le Wi-Fi retrouve une vitesse satisfaisante, le smartphone revient automatiquement sur ce réseau. Cette gestion autonome permet d'éviter les interruptions pendant une visioconférence ou un transfert de fichiers, par exemple.

Un second paramètre, « Basculer vers une meilleure connexion Wi-Fi », permet au téléphone de changer de réseau lorsqu'il détecte une alternative plus performante à proximité. Cette fonction s'active uniquement avec les réseaux publics ou dont le mot de passe est déjà enregistré. Le basculement s'effectue quand l'écran s'éteint, sans intervention de l'utilisateur. Les réseaux protégés non sauvegardés restent quant à eux ignorés par le système.