Une connexion internet défaillante peut gâcher une journée de travail en quelques secondes, surtout lorsqu'on dépend de son smartphone. Les propriétaires de téléphones Samsung disposent pourtant d'une fonction méconnue qui optimise automatiquement leur débit réseau.
Basculer manuellement entre Wi-Fi et données mobiles plusieurs fois par jour pour conserver une connexion stable peut vite devenir contraignant pour les utilisateurs. Samsung propose une suite de réglages intelligents baptisée Intelligent Wi-Fi, capable de gérer automatiquement ces transitions en fonction de la qualité du réseau. On vous explique comment ça marche.
Samsung : un paramètre automatique pour passer au meilleur réseau disponible
Le premier réglage s'appelle « Passer aux données mobiles ». Accessible depuis le menu Connexions puis Wi-Fi dans les paramètres, il détecte automatiquement lorsque le réseau sans fil devient trop lent ou instable. L'appareil bascule alors vers les données cellulaires pour maintenir la connexion active. Dès que le Wi-Fi retrouve une vitesse satisfaisante, le smartphone revient automatiquement sur ce réseau. Cette gestion autonome permet d'éviter les interruptions pendant une visioconférence ou un transfert de fichiers, par exemple.
Un second paramètre, « Basculer vers une meilleure connexion Wi-Fi », permet au téléphone de changer de réseau lorsqu'il détecte une alternative plus performante à proximité. Cette fonction s'active uniquement avec les réseaux publics ou dont le mot de passe est déjà enregistré. Le basculement s'effectue quand l'écran s'éteint, sans intervention de l'utilisateur. Les réseaux protégés non sauvegardés restent quant à eux ignorés par le système.
Un accès à des paramètres réseau plus poussés sur les smartphones Samsung
Intelligent Wi-Fi intègre également un espace baptisé Connectivity Labs, comparable à un mode avancé permettant d’ajuster des paramètres supplémentaires. Pour y accéder, il faut appuyer sept fois sur la ligne affichant le numéro de version d'Intelligent Wi-Fi, ce qui a pour effet de déverrouiller le menu. Il propose différents outils expérimentaux, comme l’inspection du réseau domestique, qui affiche une représentation des zones où le signal est faible. L’utilisateur peut ainsi visualiser les endroits où la connexion pose problème.
D’autres options permettent, par exemple, d’accélérer davantage le passage entre Wi-Fi et données mobiles. Il est aussi possible de consulter des informations sur les réseaux Wi-Fi proches et d’identifier ceux qui offrent la meilleure qualité de connexion grâce à un graphique dédié. Samsung précise toutefois que ces fonctionnalités demeurent en phase de test et peuvent donc présenter des instabilités. Les utilisateurs peuvent désactiver Connectivity Labs à tout moment via un bouton de réinitialisation présent dans le menu.