La réponse officielle de Samsung n'a fait que confirmer ces craintes. L'entreprise reconnaît que l'historique du presse-papiers dans One UI est géré au niveau système et suggère aux utilisateurs de « nettoyer manuellement l'historique du presse-papiers » et d'utiliser « des méthodes de saisie sécurisées pour les informations sensibles ». Une solution temporaire qui place plutôt la responsabilité sur l'utilisateur, plutôt que de résoudre le problème à la source.