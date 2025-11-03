Et si les lenteurs de votre réseau Wi-Fi n’étaient pas dues à votre box, mais… à vos appareils Apple ? Un chercheur vient de montrer que les iPhone, Mac et autres iPad provoqueraient des microcoupures invisibles, liées à une particularité méconnue de leur connexion sans fil.
Les ralentissements de votre Wi-Fi vous rendent fou ? Vous avez déjà tout tenté — redémarrer la box, changer de mot de passe, déplacer le routeur — sans succès ? Et si le problème ne venait pas de votre connexion, mais des appareils qui vous entourent ? Un chercheur en réseaux vient de lever le voile sur un phénomène étonnant : les appareils Apple perturberaient discrètement les connexions locales.
Les produits Apple communiquent en permanence, et c'est un problème pour votre Wi-Fi
Lors de la conférence RIPE 91, l’ingénieur en télécommunications Christoff Visser, du laboratoire japonais IIJ Research, a révélé une découverte pour le moins embarrassante pour Apple. Selon ses recherches, les appareils de la marque — iPhone, iPad et Mac compris — provoqueraient des microcoupures régulières dans les réseaux Wi-Fi, un phénomène qu’il qualifie de « tremblement rythmique ». À l’origine de ces perturbations : AWDL (pour Apple Wireless Direct Link), le protocole propriétaire qui permet notamment à AirDrop de détecter et d’échanger des fichiers entre appareils à proximité.
En cherchant à comprendre pourquoi ses flux audio présentaient des saccades inhabituelles, Christoff Visser a analysé les échanges réseau d’un iPad et découvert un comportement étrange : le Wi-Fi passait régulièrement d’un canal à un autre, toutes les quelques secondes. Ce va-et-vient serait dû au mode de fonctionnement d’AWDL, qui « écoute » en permanence sur des canaux dits sociaux — les canaux 6, 44 et 149 — afin de repérer d’autres appareils Apple à proximité prêts à partager via AirDrop ou à activer des fonctions comme Sidecar ou le partage d’écran.
« C’est une grosse erreur », a-t-il déclaré lors de sa présentation. « Si vous n’utilisez pas ces canaux, vos appareils Apple effectuent des sauts périodiques pour aller écouter sur ceux qu’ils privilégient, provoquant ainsi des interruptions rythmiques »
Ces microcoupures créent une latence variable, allant de 3 à 90 millisecondes selon ses mesures, contre 20 ms stables sur d’autres réseaux. Résultat : des ralentissements notables dans les usages exigeants où la moindre perte de paquet devient perceptible.
Confort ou performances, il faut choisir
Désactiver complètement AWDL permettrait d’éliminer ces perturbations, mais au prix de la perte de nombreuses fonctionnalités d’Apple. AirDrop ou encore le mode Continuité qui permet de continuer une tâche d'un Mac vers un iPhone ou iPad, et inversement. « Il n’est pas réaliste de dire à vos utilisateurs de désactiver ces fonctions, sachant qu’il y a plus de 1,5 milliard d’iPhone en circulation », a admis le chercheur.
Sa recommandation est donc paradoxale : se caler sur les mêmes canaux Wi-Fi qu’Apple pour éviter les interférences, une approche qu’il qualifie lui-même de « mauvaise pratique réseau ». Mais, à défaut de solution, cette adaptation pourrait être une nécessité, notamment à mesure que les usages gourmands en bande passante (cloud gaming, streaming 4K en direct…) se démocratisent auprès du grand public.
Pour Christoff Visser, le constat est clair : « La question, c’est de savoir si la commodité vaut la perturbation ». Et vous, êtes-vous prêts à abandonner la facilité d'utilisation de tous vos appareils Apple pour garantir la stabilité de votre connexion Wi-Fi ?