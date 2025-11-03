Lors de la conférence RIPE 91, l’ingénieur en télécommunications Christoff Visser, du laboratoire japonais IIJ Research, a révélé une découverte pour le moins embarrassante pour Apple. Selon ses recherches, les appareils de la marque — iPhone, iPad et Mac compris — provoqueraient des microcoupures régulières dans les réseaux Wi-Fi, un phénomène qu’il qualifie de « tremblement rythmique ». À l’origine de ces perturbations : AWDL (pour Apple Wireless Direct Link), le protocole propriétaire qui permet notamment à AirDrop de détecter et d’échanger des fichiers entre appareils à proximité.

En cherchant à comprendre pourquoi ses flux audio présentaient des saccades inhabituelles, Christoff Visser a analysé les échanges réseau d’un iPad et découvert un comportement étrange : le Wi-Fi passait régulièrement d’un canal à un autre, toutes les quelques secondes. Ce va-et-vient serait dû au mode de fonctionnement d’AWDL, qui « écoute » en permanence sur des canaux dits sociaux — les canaux 6, 44 et 149 — afin de repérer d’autres appareils Apple à proximité prêts à partager via AirDrop ou à activer des fonctions comme Sidecar ou le partage d’écran.

« C’est une grosse erreur », a-t-il déclaré lors de sa présentation. « Si vous n’utilisez pas ces canaux, vos appareils Apple effectuent des sauts périodiques pour aller écouter sur ceux qu’ils privilégient, provoquant ainsi des interruptions rythmiques »

Ces microcoupures créent une latence variable, allant de 3 à 90 millisecondes selon ses mesures, contre 20 ms stables sur d’autres réseaux. Résultat : des ralentissements notables dans les usages exigeants où la moindre perte de paquet devient perceptible.