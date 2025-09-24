Le lancement de l'iPhone 17 ne se fait pas sans quelques remous. Plusieurs utilisateurs déplorent déjà d'importants bugs concernant la connectivité de leur smartphone.
Il y a quelques jours, c'était le boîtier de l'iPhone 17 Pro qui était pointé du doigt, en raison de la fragilité de son boîtier, provoquant l'apparition d'éclats ou de rayures. Et si l'on en croit les témoignages qui pullulent sur Reddit, les modèles standards et Air ne sont pas en reste avec des coupures intempestives de Wi-Fi et de Bluetooth… Tout comme le modèle haut de gamme.
Déconnexions intempestives
À chaque déverrouillage, la connexion Wi-Fi de certains appareils saute brièvement avant de se rétablir, un phénomène visible même dans les réglages, où le module passe en désactivé une fraction de seconde avant de se rallumer, expliquent les utilisateurs.
Et ce dysfonctionnement ne se limite malheureusement pas à la navigation Internet. Certains assurent également que CarPlay à tendance à devenir instable, multipliant les déconnexions et les coupures audio en pleine utilisation. Des soucis relatifs au Bluetooth sont aussi recensés, notamment la déconnexion intempestive d'accessoires comme les AirPods.
Fait à prendre en compte, ces problèmes paraissent souvent liés à l'Apple Watch. Dans plusieurs cas, l'iPhone perd son signal dès lors que la montre est portée et déverrouillée, ce qui entraîne aussi des perturbations avec CarPlay ou même le Vision Pro.
Bug logiciel
Bonne nouvelle tout de même. Ces soucis ne viennent très probablement pas d'un défaut matériel ; tout indique plutôt un bug logiciel lié à la nouvelle puce de connectivité N1, introduite pour gérer Wi-Fi et Bluetooth.
Ce type de problème n'est pas inhabituel quand Apple déploie un nouvel appareil ou un OS inédit : les premières semaines servent souvent de phase de rodage à grande échelle, et les correctifs suivent rapidement.
Ainsi, les témoignages d'utilisateurs ayant installé la bêta d'iOS 26.1 vont dans ce sens : les coupures Wi-Fi et Bluetooth ne se produisent plus, y compris avec CarPlay et les AirPods. Apple prépare d’ailleurs une mise à jour intermédiaire, iOS 26.0.1, qui devrait être diffusée prochainement pour stabiliser les connexions.