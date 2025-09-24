Il y a quelques jours, c'était le boîtier de l'iPhone 17 Pro qui était pointé du doigt, en raison de la fragilité de son boîtier, provoquant l'apparition d'éclats ou de rayures. Et si l'on en croit les témoignages qui pullulent sur Reddit, les modèles standards et Air ne sont pas en reste avec des coupures intempestives de Wi-Fi et de Bluetooth… Tout comme le modèle haut de gamme.