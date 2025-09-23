Plusieurs propriétaires d’iPhone 17 signalent des déconnexions aléatoires du Wi-Fi et du Bluetooth. Un problème qui semble lié à la nouvelle puce N1 intégrée à toute la gamme.
Que serait la sortie d'un nouvel iPhone sans ses premiers bugs et polémiques sur les réseaux sociaux ? S'il n'y avait rien, on serait presque déçus. L'iPhone 17 n'échappe pas aux commentaires et après les premiers retours sur sa tendance supposée à se rayer facilement, c'est au tour de sa connectivité de passer sur le grill. Sur les forums d’Apple et sur Reddit, certains clients expliquent subir des pertes de connexion récurrentes, aussi bien en Wi-Fi qu’en Bluetooth. Si ces déconnexions ne touchent pas tous les exemplaires, elles apparaissent assez nombreuses pour alimenter l’inquiétude, notamment chez ceux qui utilisent régulièrement CarPlay ou AirPlay. Que se passe-t-il ?
Des coupures de Wi-Fi intempestives
Les témoignages convergent autour d’un scénario précis : lorsque l’iPhone est verrouillé puis rallumé, la connexion Wi-Fi se coupe brièvement avant de se rétablir. Certains évoquent aussi un reset du Bluetooth, comme si les contrôleurs internes étaient relancés à chaque sortie de veille.
Si ce comportement ne dure que quelques secondes, ses effets sont plus gênants qu’il n’y paraît. Dans le cas d’AirPlay, la déconnexion provoque l’arrêt de la diffusion en cours, obligeant l’utilisateur à relancer la lecture. Pour CarPlay sans fil, la coupure entraîne la perte de l’interface, avec parfois plusieurs secondes d’attente avant que la voiture ne retrouve la connexion.
Autre élément troublant, certains utilisateurs remarquent que le bug n’apparaît que lorsqu’une Apple Watch est connectée et déverrouillée. Le simple fait de la verrouiller ou de l’ôter du poignet suffirait à éviter le problème, ce qui complique encore l’identification de la cause exacte.
La nouvelle puce N1 pourrait être en cause, dans l'attente d'un correctif
Cette génération d’iPhone inaugure la puce N1, conçue par Apple pour gérer le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread. Arun Mathias, vice-président d'Apple en charge des technologies sans-fil, a d'ailleurs vanté ses atouts dans une interview à CNBC : « Ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c'est que vos points d'accès Wi-Fi contribuent en fait à la localisation de votre appareil, ce qui vous évite d'utiliser le GPS, qui consomme davantage d'énergie. En effectuant cette opération de manière plus transparente en arrière-plan, sans avoir à solliciter autant le processeur d'application, nous pouvons gagner considérablement en efficacité ». Le système sur puce n'est donc pas utilisé pour ces tâches, ce qui permet de grignoter un peu d'autonomie supplémentaire tout au long de la journée.
Malgré ces ambitions, la N1 n’échappe pas aux critiques. Plusieurs sources rapportent qu’elle serait à l’origine de ce bug de déconnexion au déverrouillage, qui affecte une partie des utilisateurs. Un défaut mineur sur le papier, mais qui devient vite pénalisant dans des usages comme CarPlay ou la diffusion multimédia sans fil.
Apple n’a pas encore communiqué officiellement sur la question. D’après certains utilisateurs, le problème aurait été remonté aux équipes d’ingénieurs, laissant penser qu’une mise à jour logicielle pourrait prochainement corriger le tir. Le constructeur lancera tout bientôt la version iOS 26.0.1, chargée de colmater les brèches et de résoudre les quelques problèmes rencontrés par les utilisateurs depuis la sortie de la mise à jour et des nouveaux iPhone.
Reste à savoir si ce bug restera un incident isolé et rapidement corrigé ou s’il s’imposera comme un nouveau « gate » dans l’histoire mouvementée des iPhone. Nous verrons de notre côté si nous expérimentons ce bug lors de notre test, qui arrive dans les tous prochains jours.