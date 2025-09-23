Cette génération d’iPhone inaugure la puce N1, conçue par Apple pour gérer le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread. Arun Mathias, vice-président d'Apple en charge des technologies sans-fil, a d'ailleurs vanté ses atouts dans une interview à CNBC : « Ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c'est que vos points d'accès Wi-Fi contribuent en fait à la localisation de votre appareil, ce qui vous évite d'utiliser le GPS, qui consomme davantage d'énergie. En effectuant cette opération de manière plus transparente en arrière-plan, sans avoir à solliciter autant le processeur d'application, nous pouvons gagner considérablement en efficacité ». Le système sur puce n'est donc pas utilisé pour ces tâches, ce qui permet de grignoter un peu d'autonomie supplémentaire tout au long de la journée.

Malgré ces ambitions, la N1 n’échappe pas aux critiques. Plusieurs sources rapportent qu’elle serait à l’origine de ce bug de déconnexion au déverrouillage, qui affecte une partie des utilisateurs. Un défaut mineur sur le papier, mais qui devient vite pénalisant dans des usages comme CarPlay ou la diffusion multimédia sans fil.

Apple n’a pas encore communiqué officiellement sur la question. D’après certains utilisateurs, le problème aurait été remonté aux équipes d’ingénieurs, laissant penser qu’une mise à jour logicielle pourrait prochainement corriger le tir. Le constructeur lancera tout bientôt la version iOS 26.0.1, chargée de colmater les brèches et de résoudre les quelques problèmes rencontrés par les utilisateurs depuis la sortie de la mise à jour et des nouveaux iPhone.

Reste à savoir si ce bug restera un incident isolé et rapidement corrigé ou s’il s’imposera comme un nouveau « gate » dans l’histoire mouvementée des iPhone. Nous verrons de notre côté si nous expérimentons ce bug lors de notre test, qui arrive dans les tous prochains jours.