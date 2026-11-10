Mais Terafab mise sur un modèle rare dans l’industrie, puisque l’idée est de tout regrouper sous un même toit. La fabrication des masques, la lithographie (la gravure des circuits), l’assemblage avancé des puces et leurs tests seront réalisés sur un seul site, alors que ces étapes sont aujourd’hui éclatées entre de nombreux acteurs. Le but est ainsi de faire passer le cycle de conception d’une puce de six à neuf mois à quelques semaines seulement