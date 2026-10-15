Participer au projet TeraFab avec Elon Musk ? Pas de problème pour TSMC. Cependant, le géant taïwanais des semi-conducteurs pose ses conditions, qui pourraient heurter l'ego du multi-milliardaire américain.
TSMC se dit disposée à participer au projet de fabrication de puces Terafab d'Elon Musk, mais sous une condition. Celle-ci est bien simple, l'entreprise taïwanaise devra diriger l'installation. C'est ce qu'a déclaré jeudi le président-directeur général de TSMC, C.C. Wei, lors de la présentation des résultats du troisième trimestre.
Pas encore d'accord conclu, déjà des divergences
C.C. Wei a précisé que les deux parties n'ont pas encore conclu d'accord. Il a ajouté que TSMC a dépêché des équipes au Texas pour évaluer un nouveau site de production.
Cette exigence du dirigeant asiatique contraste avec la position affichée par Musk une semaine plus tôt. Le patron de Tesla et SpaceX avait alors exclu toute implication opérationnelle de TSMC dans le projet.
Un projet ambitieux au Texas
Terafab est une coentreprise entre Tesla, SpaceX et xAI (toutes appartenant à Elon Musk), pour produire des puces. Son premier site, implanté dans le comté de Grimes au Texas, a été lancé en août. Cet établissement, d'une valeur de 16,8 milliards de dollars, doit approvisionner en processeurs les voitures, robots et datacenters des entreprises de Musk.
Mais qui en prendrait le contrôle ?
La principale négociation repose sur le pilotage de l'usine. Le patron de TSMC a confirmé que les discussions portent sur les conditions d'utilisation de cette capacité de production. Il a rappelé que TSMC gère déjà des coentreprises similaires au Japon et en Allemagne, selon un modèle où l'entreprise assure la direction opérationnelle.
Mais voilà, Elon Musk envisage une configuration différente. Il souhaite que Tesla et SpaceX construisent et exploitent eux-mêmes l'usine, TSMC n'ayant accès qu'à une partie limitée des installations en cas de besoin.
Wei n'a pas fourni de calendrier pour ces négociations. TSMC communiquera davantage une fois que les deux parties auront atteint un accord ferme et définitif.