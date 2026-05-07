Les entreprises américaines doivent-elles pouvoir produire des puces sans aide aucune de sociétés extérieures ? C'est l'opinion de l'administration Trump, mais aussi d'Elon Musk, qui veut pouvoir concevoir, mais aussi fondre des puces aux États-Unis. Le tout à travers son projet Terafab, dont on apprend de nouveaux détails aujourd'hui.

En effet, selon des documents auxquels TechCrunch a pu accéder, SpaceX, l'entreprise qui gère notamment le service d'internet par satellite Starlink, est prête à investir jusqu'au 119 milliards de dollars dans Terafab. Ce projet est décrit comme « une usine de fabrication de semi-conducteurs et de matériel informatique de pointe, de nouvelle génération, à intégration verticale et à plusieurs phases ».