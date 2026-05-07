La compagnie aérospatiale d'Elon Musk SpaceX se diversifie, et va notamment porter la volonté du milliardaire de se faire une place dans les semi-conducteurs. Et il est prêt à mettre beaucoup d'argent sur la table pour cela.
L'homme le plus riche du monde ne veut laisser passer aucun des domaines de pointe de la tech. On l'a vu ainsi rapidement investir l'intelligence artificielle quand la folie ChatGPT a commencé à prendre, et dans un univers où les semi-conducteurs n'ont jamais été aussi importants, annoncer il y a quelques mois son projet Terafab. À travers celui-ci, Elon Musk souhaite pouvoir maîtriser l'ensemble des étapes de production des puces. Et il est prêt à dépenser sans compter.
SpaceX pourrait dépenser jusqu'à 119 milliards de dollars sur son projet Terafab
Les entreprises américaines doivent-elles pouvoir produire des puces sans aide aucune de sociétés extérieures ? C'est l'opinion de l'administration Trump, mais aussi d'Elon Musk, qui veut pouvoir concevoir, mais aussi fondre des puces aux États-Unis. Le tout à travers son projet Terafab, dont on apprend de nouveaux détails aujourd'hui.
En effet, selon des documents auxquels TechCrunch a pu accéder, SpaceX, l'entreprise qui gère notamment le service d'internet par satellite Starlink, est prête à investir jusqu'au 119 milliards de dollars dans Terafab. Ce projet est décrit comme « une usine de fabrication de semi-conducteurs et de matériel informatique de pointe, de nouvelle génération, à intégration verticale et à plusieurs phases ».
Une première usine au Texas à 55 milliards de dollars ?
Toujours selon la même source, SpaceX veut d'abord s'engager dans une première étape - déjà particulièrement importante. Il s'agit de construire une première usine de semi-conducteurs sur le conté de Grimes, dans l'État du Texas. Une usine pour laquelle SpaceX pourrait consentir à investir la bagatelle de 55 milliards de dollars !
Pour rappel, Elon Musk a déjà évoqué dans le passé le fait que Tesla, son entreprise reine, pourrait contribuer avec ses ressources au projet, alors qu'il a aussi réussi à nouer un partenariat avec le géant historique du secteur Intel. Pour l'homme le plus riche du monde, produire ses propres puces est aussi un impératif pour ses autres entreprises d'intelligence artificielle et de robotique, ce dernier considérant que le marché ne produisait pas assez de puces pour ses propres besoins.
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