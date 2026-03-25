Le nouveau projet d'Elon Musk, TeraFab, a pour ambition de faire exploser la capacité de production du secteur des puces. Et pour cela, le milliardaire veut s'offrir le meilleur des compétences dans le domaine.
On commence à avoir l'habitude des annonces fantastiques réalisées par Elon Musk. Mais malgré le côté fantasque de l'homme le plus riche du monde, on est souvent intéressé par ce que ce dernier veut réaliser. C'est encore le cas avec son projet TeraFab présenté il y a quelques jours, qui a notamment pour ambition de pouvoir réaliser l'ensemble des étapes de production d'une puce au sein d'une seule usine Tesla, à Austin (Texas). Et pour faire de ce rêve une réalité, Elon Musk va avoir besoin de compétences pointues !
Tesla se tourne vers les meilleurs talents du secteur des semi-conducteurs
Pour pouvoir produire des puces gravées à 2 nm, soit le meilleur de la technologie aujourd'hui, Elon Musk ne pourra pas faire l'économie d'un staff de très haut niveau. Une nécessité semble-t-il bien comprise par le milliardaire américain, si l'on en croit ce rapport d'UDN, selon lequel il se serait mis en chasse des meilleurs ingénieurs de TSMC, le leader (et de loin) dans le domaine de la fonderie de puces avancées.
Selon ce que l'on peut voir sur le site officiel de Tesla, sont recherchés des profils seniors ayant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine et qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs... ailleurs, comme TSMC ? Et la nouvelle campagne que va lancer Elon Musk pourrait bien créer une guerre des talents, analogue à ce que l'on a déjà pu voir dans le secteur de l'intelligence artificielle.
Un projet à 5 000 milliards de dollars
C'est le scénario qui est en tout cas craint du côté de Taïwan, toujours selon la même source. Mais si évidemment on peut imaginer que Tesla et son patron auront les arguments financiers (et de notoriété) pour attirer des gens extrêmement compétent, il faut aussi de l'autre côté voir si le projet est si pérenne que ça.
En effet, selon une analyse de Bernstein, qui a décortiqué les chaînes d'approvisionnement des systèmes NVIDIA Vera Rubin, Blackwell et Rubin Ultra, les ambitions démesurées affichées par Elon Musk demanderaient des investissements eux aussi démesurés. Car son projet nécessiterait, au total, quelque 5 000 milliards de dollars. De quoi garder un peu de scepticisme au coin de la lèvre pour le moment.