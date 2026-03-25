Pour pouvoir produire des puces gravées à 2 nm, soit le meilleur de la technologie aujourd'hui, Elon Musk ne pourra pas faire l'économie d'un staff de très haut niveau. Une nécessité semble-t-il bien comprise par le milliardaire américain, si l'on en croit ce rapport d'UDN, selon lequel il se serait mis en chasse des meilleurs ingénieurs de TSMC, le leader (et de loin) dans le domaine de la fonderie de puces avancées.

Selon ce que l'on peut voir sur le site officiel de Tesla, sont recherchés des profils seniors ayant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine et qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs... ailleurs, comme TSMC ? Et la nouvelle campagne que va lancer Elon Musk pourrait bien créer une guerre des talents, analogue à ce que l'on a déjà pu voir dans le secteur de l'intelligence artificielle.