TSMC semble bien décidé à investir le Far West. Après son usine de 265 milliards de dollars construite en Arizona, le géant taïwanais du semi-conducteur chercherait désormais à faire sortir de terre un second méga-site américain… Cette fois au Texas.
Direction le Texas pour TSMC ? En parallèle de l’usine construite par le fondeur taïwanais aux abords de Phoenix, dans l'Arizona, pour 265 milliards de dollars, de nouvelles informations laissent entendre qu’un second site de production américain serait à l’étude chez TSMC.
Vers une usine TSMC dans le « Lone Star State » ?
C’est ce que suggère en tout cas le média taïwanais Economic Daily News (UDN), qui rapporte que la firme prévoirait de faire émerger une nouvelle méga-usine au Texas, cette fois. L’idée serait donc d’accoucher d’un second campus, en plus de celui déjà construit à Phoenix, plutôt que d’étendre simplement la taille et les capacités de ce dernier.
Cette hypothèse, UDN la formule en s’appuyant sur des informations émanant d’équipementiers partenaires de TSMC. On découvre que le complexe voulu par les dirigeants du géant taïwanais regrouperait pas moins de six fabs, vraisemblablement à proximité de Dallas, et pour un budget prévisionnel qui dépasserait déjà celui investi entre 2020 et 2024 pour la construction de l’usine en Arizona.
Everything is bigger in Texas
Toujours selon UDN ce site texan serait utilisé pour la fabrication de puces gravées à l’aide de procédés encore plus avancés que ceux exploités dans l’usine de Phoenix (centrée notamment sur les nœuds 3 nm et 2 nm). Selon des informations de Reuters cette fois, TSMC n’aurait toutefois pas formalisé un quelconque plan d’investissement pour cette future méga-usine texane, le projet étant surtout en phase d'examen.
La construction d’une seconde usine aux États-Unis aurait pourtant du sens pour TSMC. Ses principaux clients américains (NVIDIA, AMD, Apple et dans une moindre mesure Intel, qui dispose localement de ses propres usines) ayant développé, face aux injonctions de l’administration Trump et à sa politique douanière, une appétence marquée pour la production de puces directement aux États-Unis.
Comme le précise TechPowerUp, une telle usine au Texas prendra néanmoins des années avant de voir le jour… Si tant est qu’elle finisse effectivement par se concrétiser. TSMC, qui vient d’investir 100 milliards de dollars supplémentaires dans son site de Phoenix, doit encore y résoudre des problèmes de pénuries d’électricité et de main-d’œuvre, mais aussi d’approvisionnement en eau.