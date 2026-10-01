Toujours selon UDN ce site texan serait utilisé pour la fabrication de puces gravées à l’aide de procédés encore plus avancés que ceux exploités dans l’usine de Phoenix (centrée notamment sur les nœuds 3 nm et 2 nm). Selon des informations de Reuters cette fois, TSMC n’aurait toutefois pas formalisé un quelconque plan d’investissement pour cette future méga-usine texane, le projet étant surtout en phase d'examen.

La construction d’une seconde usine aux États-Unis aurait pourtant du sens pour TSMC. Ses principaux clients américains (NVIDIA, AMD, Apple et dans une moindre mesure Intel, qui dispose localement de ses propres usines) ayant développé, face aux injonctions de l’administration Trump et à sa politique douanière, une appétence marquée pour la production de puces directement aux États-Unis.

Comme le précise TechPowerUp, une telle usine au Texas prendra néanmoins des années avant de voir le jour… Si tant est qu’elle finisse effectivement par se concrétiser. TSMC, qui vient d’investir 100 milliards de dollars supplémentaires dans son site de Phoenix, doit encore y résoudre des problèmes de pénuries d’électricité et de main-d’œuvre, mais aussi d’approvisionnement en eau.