Quand donc TSMC se lancera-t-il dans la production de puces gravées avec l'exceptionnelle finesse de 1,4 nm ? Eh bien, selon un rapport publié dans la presse taïwanaise, ce serait déjà le cas.

En effet, le géant de la fonderie aurait entamé une production pilote de ces puces, « déjà en cours sur ses sites de production de Baoshan (Fab 20) au Parc scientifique de Hsinchu et de Central Taiwan [à Taichung] (Fab 25) ». On s'attend avec le process A14 à observer une amélioration des performances et de la consommation d'énergie.