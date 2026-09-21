Alors que les premières puces en 2 nm sont sorties récemment, TSMC, leader mondial dans le domaine, devrait annoncer ses premières puces en 1,4 nm d'ici deux ans. L'intérêt de cette course à la miniaturisation vise à apporter toujours plus de performances.
Selon des informateurs très bien renseignés, TSMC prépare la transition vers sa future technologie de lithographie en 1,4 nm. Cette étape marquerait son entrée dans l'ère du sub-2 nm (puces disposant d'une finesse de gravure inférieure à 2 nm). Le fondeur taïwanais envisagerait la mise en service de quatre usines de fabrication d'ici le second trimestre 2028.
Un calendrier de production accéléré
TSMC intensifierait la construction de quatre sites de production dédiés au nœud 1,4 nm dans le parc scientifique du Centre de Taïwan (Central Taiwan Science Park). La production pilote des premiers prototypes de puces pourrait démarrer dès le troisième trimestre 2027.
Lors du passage à la production en masse au deuxième trimestre 2028, la capacité de production mensuelle est estimée entre 120 000 et 160 000 galettes de silicium (wafers).
Un tarif qui explosera ? Non, respirez
Avec les hausses du tarif de la RAM depuis quelques mois maintenant, on peut légitimement se poser la question du tarif des futures puces. Cependant, selon les informations disponibles, il semble bon de ne pas paniquer. Les estimations récentes évaluent le coût d'un wafer en 1,4 nm à 35 000 dollars. Ce montant se situe largement sous les 45 000 dollars évoqués dans de précédentes projections.
À titre de comparaison, le tarif d'un wafer en 2 nm s'élève actuellement à 33 000 dollars, après une augmentation de 10 % appliquée par l'entreprise. L'écart tarifaire entre la technologie 2 nm et la technologie 1,4 nm semble donc contenu, à deux ans de la sortie des premières puces pour le grand public. Ces chiffres pourraient toutefois évoluer.
TSMC enchaîne déjà les commandes
La demande autour de l'intelligence artificielle pousse les concepteurs de puces à anticiper leurs besoins pour éviter les pénuries d'approvisionnement. Apple prévoirait ainsi de lancer ses premiers systèmes sur puce (SoC) gravés en 1,4 nm en 2028. D'autres grands noms du secteur, tels qu'AMD, Broadcom et NVIDIA, ont également commencé à réserver des capacités de production auprès de l'entreprise.
Lorsque les quatre usines seront pleinement opérationnelles, le chiffre d'affaires annuel généré par le procédé 1,4 nm est estimé entre 45 et 52 milliards de dollars. Cela représenterait plus de 30 % des revenus globaux de TSMC. En d'autres mots, le constructeur imprimerait du cash très rapidement, sans pour autant augmenter ses tarifs de manière insoutenable.