Avec les hausses du tarif de la RAM depuis quelques mois maintenant, on peut légitimement se poser la question du tarif des futures puces. Cependant, selon les informations disponibles, il semble bon de ne pas paniquer. Les estimations récentes évaluent le coût d'un wafer en 1,4 nm à 35 000 dollars. Ce montant se situe largement sous les 45 000 dollars évoqués dans de précédentes projections.