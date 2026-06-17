Si TSMC doit faire face à une concurrence qui commence à grossir au-delà de Samsung, comme Intel, le Taïwanais continue d'être un leader faisant avancer le domaine de la fonderie des semi-conducteurs.

Et comme souvent avec TSMC, c'est Apple qui est le client privilégié bénéficiant rapidement des meilleures nouveautés. « Apple prépare également toute une série de nouvelles puces pour iPhone, dont une A22 Pro prévue pour 2028 qui pourrait être fabriquée selon un procédé de fabrication de 1,4 nanomètre » explique ainsi le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, toujours très au fait de l'activité d'Apple.