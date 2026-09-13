Sur le papier, le calendrier a de quoi impressionner. Le chantier du complexe 1,4 nm de Taichung aurait démarré à l'automne 2025 et prévoit plusieurs unités de fabrication. Le premier bâtiment aurait déjà franchi une étape importante avec la mise en place de sa structure métallique, tandis que les travaux sur les étages et les murs se poursuivent. Désormais, l'objectif serait donc d'achever cette première structure au début de l'année prochaine.

Autrement dit, TSMC ne se contente pas d'annoncer une nouvelle génération de puces : le groupe construit déjà l'outil industriel capable de les fabriquer. Et c'est probablement là que se situe le point essentiel. Dans l'industrie des semi-conducteurs, disposer d'un procédé théorique ne suffit pas. Il faut être capable de construire les salles blanches, installer les équipements de lithographie, obtenir des rendements suffisamment élevés et, surtout, produire des volumes commercialement viables… de préférence avant les autres.

Le calendrier avancé pour le 1,4 nm doit donc encore être pris avec une certaine prudence. Une production pilote au printemps 2027 ne signifie pas que des processeurs grand public gravés en 1,4 nm seront immédiatement disponibles dans les rayons. Entre les premiers wafers expérimentaux et une production de masse rentable, plusieurs étapes restent à franchir. Les dernières informations disponibles évoquent néanmoins une montée en puissance au cours de 2027, avant une véritable production à grande échelle en 2028.

Reste que cette avance potentielle est loin d'être anodine. TSMC doit déjà composer avec une demande énorme sur ses procédés 3 nm et 2 nm. Le fondeur prévoit notamment d'augmenter fortement ses capacités 3 nm, qui pourraient atteindre environ 180 000 wafers par mois dès le début du quatrième trimestre 2026, soit deux à trois mois plus tôt que prévu. Les capacités combinées en 2 et 3 nm pourraient, elles, dépasser les 260 000 wafers mensuels.

Derrière ces chiffres un peu austères se cache un enjeu très concret : fournir suffisamment de silicium aux fabricants de processeurs, de GPU et surtout d'accélérateurs IA. Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm et Broadcom font partie des entreprises qui poussent très fort sur les capacités de production les plus avancées. TSMC accélère donc sur plusieurs générations à la fois, avec un objectif assez évident : éviter que ses clients ne se retrouvent à attendre faute de wafers disponibles.

La bataille du 1,4 nm ne se jouera toutefois pas uniquement sur le terrain de la miniaturisation. Intel et Samsung développent eux aussi leurs propres procédés de génération comparable, avec des calendriers qui convergent vers 2028-2029. Si TSMC parvient réellement à lancer sa production pilote dès avril 2027 puis à industrialiser rapidement son A14, le groupe pourrait donc s'offrir une nouvelle longueur d'avance sur ses concurrents.