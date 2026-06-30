Samsung Foundry changerait de stratégie concernant son procédé 1,4 nm, en décalant sa commercialisation à l'horizon 2029 afin de remplumer son actuel procédé 2 nm et réussir, peut-être, à chiper certains des gros clients de TSMC, dont Apple.
Alors qu'Intel et son procédé 14A (1,4 nm) commenceraient à attirer quelques belles commandes, Samsung profiterait lui aussi de la saturation des lignes de production de TSMC pour tirer son épingle du jeu sur les protocoles de gravure les plus perfectionnés.
On apprend cette semaine de WCCFTech que la firme n'aurait finalement pas mis en pause le développement de son propre protocole de gravure 1,4 nm (SF1.4) comme certaines rumeurs l'avaient un temps suggéré.
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Le 1,4 nm de Samsung toujours sur les rails, mais pour plus tard
Initialement prévue pour 2027, ce dernier verrait au final son début de commercialisation être décalé à 2029. L'objectif ? Donner deux ans à Samsung Foundry pour perfectionner son actuel procédé 2 nm (SF2, employé notamment par les derniers Exynos 2600) mais aussi pour augmenter les rendements de sa nouvelle itération (SF2P).
Cet arbitrage, s'il se confirme, pourrait être bénéfique pour le fondeur coréen : il éviterait de se lancer dans une course à la vitesse vraisemblablement perdue d'avance face à TSMC sur le 1,4 nm… tout en renforçant ses positions sur le 2 nm pour lui donner plus de crédit et de capital confiance aux yeux de gros clients.
Samsung affairé sur le 2 nm jusqu'en 2029 ?
En s'accordant plus de temps qu'initialement prévu sur le 2nm, Samsung Foundry pourrait ainsi réussir à attirer les clients mécontents de TSMC, dont le propre procédé 2 nm souffre de prix élevés (30 000 dollars minimum par wafer de 2 nm selon certaines sources, contre près de 45 000 dollars pour les futurs wafers de 1,4 nm) et d'une production en flux très tendu (malgré les 175 000 wafers de 3 nm fabriqués chaque mois par TSMC).
Parmi eux, Apple, qui doit actuellement batailler avec les fabricants de puces IA (dont NVIDIA) pour sécuriser son approvisionnement en puces. Dans ce contexte, Samsung a effectivement une carte à jouer pour convaincre le géant de Cupertino de basculer sur deux fournisseurs de puces (ou plus) plutôt qu'un seul.
D'ailleurs, il se murmure déjà qu'Apple serait de plus en plus volage. Longtemps fidèle à TSMC pour la gravure de l'ensemble de ses puces ou presque, la firme se serait déjà rapprochée d'Intel. Si Samsung réussit son pari, il pourrait également compter parmi les options de diversification envisagées par Apple, d'abord sur le 2 nm puis sur le procédé 1,4 nm d'ici quelques années.
En peaufinant ses protocoles 2 nm, Samsung pourrait enfin séduire les géants de l'IA, qui transitionneront bientôt de la lithograhie 3 nm au 2 nm.