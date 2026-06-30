En s'accordant plus de temps qu'initialement prévu sur le 2nm, Samsung Foundry pourrait ainsi réussir à attirer les clients mécontents de TSMC, dont le propre procédé 2 nm souffre de prix élevés (30 000 dollars minimum par wafer de 2 nm selon certaines sources, contre près de 45 000 dollars pour les futurs wafers de 1,4 nm) et d'une production en flux très tendu (malgré les 175 000 wafers de 3 nm fabriqués chaque mois par TSMC).

Parmi eux, Apple, qui doit actuellement batailler avec les fabricants de puces IA (dont NVIDIA) pour sécuriser son approvisionnement en puces. Dans ce contexte, Samsung a effectivement une carte à jouer pour convaincre le géant de Cupertino de basculer sur deux fournisseurs de puces (ou plus) plutôt qu'un seul.

D'ailleurs, il se murmure déjà qu'Apple serait de plus en plus volage. Longtemps fidèle à TSMC pour la gravure de l'ensemble de ses puces ou presque, la firme se serait déjà rapprochée d'Intel. Si Samsung réussit son pari, il pourrait également compter parmi les options de diversification envisagées par Apple, d'abord sur le 2 nm puis sur le procédé 1,4 nm d'ici quelques années.

En peaufinant ses protocoles 2 nm, Samsung pourrait enfin séduire les géants de l'IA, qui transitionneront bientôt de la lithograhie 3 nm au 2 nm.