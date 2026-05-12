C'est en tout cas ce que suggère une enquête publiée par le Wall Street Journal, dont le contenu a été décortiqué par nos confrères de Next.ink. On y apprend qu'Apple et Intel auraient signé un accord préliminaire faisant suite à ce que le quotidien new-yorkais décrit comme des « discussions intenses » entre les deux groupes. Ces discussions auraient en l'occurrence duré plus d'un an.

De ce potentiel accord découlerait un pivotement stratégique majeur pour Apple. Actuellement, et depuis de nombreuses années, l'entreprise fait fabriquer la totalité de ses SoC chez le taïwanais TSMC, leader mondial. On sait néanmoins que ce dernier souffre de son succès et que ses capacités de production sont régulièrement saturées.

S'attacher les services d'un fondeur secondaire permettrait donc à Apple de beaucoup mieux faire face aux périodes de flux tendu sur l'approvisionnement en puces : Intel se chargerait de fabriquer ce que TSMC ne pourrait pas gérer faute de lignes de production suffisamment disponibles.