Tim Culpan, analyste bien connu dans le domaine de la marque à la pomme, évoque une piste que l'entreprise a déjà empruntée avec le Mac mini : arrêter la commercialisation de la version d'entrée de gamme du MacBook Neo, actuellement vendue 699€ avec 256 Go de stockage. Ainsi, seul le modèle, pour ne proposer que le modèle à 799€ avec 512 Go de stockage. Ce dernier offre de meilleures marges, ce qui permettrait à Apple de compenser le surcoût lié aux nouvelles puces.