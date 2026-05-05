Selon Bloomberg, Apple aurait engagé des discussions préliminaires avec Intel et évalué les installations de Samsung Electronics au Texas, qui doit prochainement produire des puces avancées. L’objectif est clair : réduire la concentration du risque industriel sur un seul fournisseur, aussi fiable soit-il.

Ces démarches interviennent dans un contexte de réorganisation interne. Apple a récemment fusionné ses équipes d’ingénierie hardware et de technologies matérielles sous l’autorité de Johny Srouji, promu au rang de Chief Hardware Officer. La division silicon est désormais supervisée par Sri Santhanam, vétéran de dix-huit ans chez Apple.

Les deux prétendants auraient beaucoup à gagner d’un tel accord. Pour Intel, ce serait une validation majeure de sa stratégie de fonderie, encore balbutiante sous la direction de Lip-Bu Tan, et le retour d'un partenariat qui avait existé entre 2006 et la bascule vers Apple Silicon. Pour Samsung, ce serait un signal fort sur le marché des semi-conducteurs avancés, où il accuse toujours un retard sur TSMC.