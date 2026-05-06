L'expérience conduite il y a quelques jours par ETA Prime nous permet de sortir, partiellement, de l'impasse. Pour obtenir un début de réponse à la question, les spécialistes de la chaîne YouTube ont employé les grands moyens. En partant du principe que l'Arc G3 Extreme s'apparenterait à un Core Ultra X7 358H bridé, ils ont utilisé l'actuel processeur mobile d'Intel et l'ont configuré de manière à matcher la fiche technique supposée de l'Arc G3 Extreme. Selon des informations partagées par VideoCardz il y a quelques mois, la puce combinerait en effet 14 cœurs CPU, 12 cœurs GPU Xe3 et serait cadencée à un maximum de 4,7 GHz.

Pour « mimer » l'Arc G3 Extreme à l'aide d'un Core Ultra X7 358H, ETA Prime a donc désactivé deux des cœurs haute performance de la puce (P-Cores) et a limité son TDP à 25 W maximum pour simuler un usage à bord d'une console de jeu.

Les résultats obtenus en benchmarks dans ces conditions nous permettent d'avoir une première idée des performances que pourrait développer l'Arc G3 Extreme. Et en l'occurrence, la puce en aurait suffisamment sous le pied pour battre sans problème le puissant AMD Ryzen AI Z2 Extreme, utilisé notamment par la ROG Xbox Ally X.