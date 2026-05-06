La chaîne YouTube ETA Prime s'est livrée à une expérience intéressante. En bridant un Core Ultra X7 358H elle a réussi à « simuler » les performances que pourrait développer le futur Intel Arc G3 Extreme. De quoi nous donner une première idée de ce que permettront, vraisemblablement, les nouvelles puces d'Intel vouées aux consoles de jeu portables.
Que pourront les futurs Intel Arc G3 et Arc G3 Extreme face aux solutions Ryzen Z2 et Z2 Extreme d'AMD… qui dominent actuellement le marché des consoles de jeu portables ? Faute de pouvoir compter sur une communication officielle d'Intel, encore très discret au sujet de ces nouveaux SoC basés sur l'architecture Panther Lake ; ou de pouvoir nous appuyer sur des fuites, il nous était jusqu'à présent bien difficile de répondre à cette interrogation.
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Intel devant AMD sur la prochaine génération de consoles ?
L'expérience conduite il y a quelques jours par ETA Prime nous permet de sortir, partiellement, de l'impasse. Pour obtenir un début de réponse à la question, les spécialistes de la chaîne YouTube ont employé les grands moyens. En partant du principe que l'Arc G3 Extreme s'apparenterait à un Core Ultra X7 358H bridé, ils ont utilisé l'actuel processeur mobile d'Intel et l'ont configuré de manière à matcher la fiche technique supposée de l'Arc G3 Extreme. Selon des informations partagées par VideoCardz il y a quelques mois, la puce combinerait en effet 14 cœurs CPU, 12 cœurs GPU Xe3 et serait cadencée à un maximum de 4,7 GHz.
Pour « mimer » l'Arc G3 Extreme à l'aide d'un Core Ultra X7 358H, ETA Prime a donc désactivé deux des cœurs haute performance de la puce (P-Cores) et a limité son TDP à 25 W maximum pour simuler un usage à bord d'une console de jeu.
Les résultats obtenus en benchmarks dans ces conditions nous permettent d'avoir une première idée des performances que pourrait développer l'Arc G3 Extreme. Et en l'occurrence, la puce en aurait suffisamment sous le pied pour battre sans problème le puissant AMD Ryzen AI Z2 Extreme, utilisé notamment par la ROG Xbox Ally X.
Une puce efficace dès 12 W de TDP
Voici les résultats obtenus en jeu par ETA Prime à l'aide de ce processeur Arc G3 Extreme « simulé » :
- En 1080p, Red Dead Redemption 2 est animé à presque 60 FPS avec les réglages moyens, sans upscaling
- En 1080p / moyen là aussi Forza Horizon 5 est animé entre 90 et 100 FPS à 18 W de TDP. En passant à 12 W, le titre tient cette fois le cap des 60 FPS
- À 25 W, Spider-Man 2 se maintient pour sa part aux alentours de 60 FPS en définition 900p, avec les réglages moyens et le XeSS actif. Tirer parti du FSR Frame Generation sur le même jeu permet alors de tenir les 70 FPS, tout en abaissant le TDP à 18 W.
- À 25 W de TDP, Cyberpunk 2077 s'en tient lui aussi à 60 FPS, environ, à l'aide du préréglage « Steam Deck » et de l'option XeSS. L'activation du XeSS MFG x4 sur le titre permet alors d'atteindre plus de 160 FPS au prix d'une qualité visuelle tout de même dégradée.
Pour plus de détails sur la méthode et les résultats, nous vous recommandons chaudement la vidéo d'ETA Prime, mais ce que l'on retient, c'est que la nouvelle architecture CPU / GPU d'Intel, introduite avec les puces Core Ultra de série 3, permettrait à la firme de prendre de l'avance sur AMD. Reste à savoir quand Intel se décidera à nous présenter officiellement ses nouvelles puces Arc G3 et sur quelles machines ces dernières iront s'installer.